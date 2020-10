Börsenplätze Nautilus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nautilus-Aktie:

21,80 EUR +7,92% (16.10.2020, 14:06)



NYSE-Aktienkurs Nautilus -Aktie:

23,54 USD +6,61% (15.10.2020)



ISIN Nautilus-Aktie:

US63910B1026



WKN Nautilus -Aktie:

887012



Ticker-Symbol Nautilus-Aktie Deutschland:

DF3



NYSE-Ticker-Symbol Nautilus-Aktie:

NLS



Kurzprofil Nautilus Inc.:



Nautilus (ISIN: US63910B1026, WKN: 887012, Ticker-Symbol: DF3, NYSE Ticker-Symbol: NLS) ist ein Unternehmen für Fitnessprodukte für Verbraucher. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Direkt und Einzelhandel. Zu den Hauptgeschäftsaktivitäten gehören die Entwicklung, Entwicklung, Beschaffung und Vermarktung von Cardio- und Krafttrainingsprodukten und dazugehörigem Zubehör für den Gebrauch durch den Verbraucher, vor allem in den USA und Kanada, aber auch auf internationalen Märkten außerhalb Nordamerikas.



Das Direktgeschäft bietet den Verbrauchern über Fernsehwerbung, Kataloge und das Internet Produkte direkt an. Im Direktgeschäft vermarktet und verkauft das Unternehmen seine Produkte, hauptsächlich Bowflex Cardio- und Kraftprodukte, direkt an die Verbraucher. Der Einzelhandel bietet seine Produkte über ein Netzwerk von unabhängigen Einzelhandelsunternehmen und Fachhändlern mit Geschäften und Websites in den USA und international an. Im Einzelhandelsgeschäft vermarktet und verkauft das Unternehmen eine Reihe von Fitnessgeräten für Verbraucher unter den Marken Nautilus, Octane Fitness, Schwinn, Universal und Bowflex. (16.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nautilus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nautilus Inc. (ISIN: US63910B1026, WKN: 887012, Ticker-Symbol: DF3, NYSE Ticker-Symbol: NLS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Leben ohne Kraftsport - für Millionen Menschen völlig undenkbar. Deswegen sei es für Bodybuilder aus aller Herren Länder ein Alptraum gewesen, als im ersten Lockdown im Frühjahr die Fitnessstudios hätten schließen müssen. Nun sehe es wieder schwer nach Lockdown aus. Gut für den "Aktionär"-Tipp Nautilus.Die Aktie von Nautilus sei seit Monaten der absolute Renner an der Börse. Seit März habe der Titel 1.400 Prozent zugelegt.Am Donnerstag sei es mit Nautilus um weitere sieben Prozent nach oben gegangen. Das Break über den Widerstand im Bereich 25 Dollar (Hoch vom Herbst 2016) sei nur eine Frage der Zeit.Der Grund für die Mega-Rally: Beim Fitnessgerätehersteller Nautilus klingle die Kasse so laut wie nie zuvor, da sich unzählige Fitnessjunkies ein Homegym einrichten würden - sowohl mit Kraft- als auch mit Cardiogeräten. Nautilus biete hier eine breite Auswahl."Der Aktionär" wurde bei Nautilus zwischenzeitlich ausgestoppt. Nun haben wir die trotz der Rally günstige Aktie (2021er KGV: 15) neu empfohlen, so Andreas Deutsch. Das Kursziel laute 26,00 Euro, Stopp: 15,40 Euro. (Analyse vom 16.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link