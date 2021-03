ISIN National Grid-Aktie:

GB00BDR05C01



WKN National Grid-Aktie:

A2DQWX



Ticker-Symbol National Grid-Aktie:

NNGF



London Domestic Ticker-Symbol National Grid-Aktie:

NG/



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol National Grid-Aktie:

NGGTF



Kurzprofil National Grid plc:



National Grid plc (ISIN: GB00BDR05C01, WKN: A2DQWX, Ticker-Symbol: NNGF, London: NG/, Nasdaq OTC-Symbol: NGGTF) ist eine international tätige Unternehmensgruppe im Bereich Energieversorgung. Die Geschäftssegmente sind in UK Stromversorung, UK Gasversorgung und Gasverteilung, US Regulated und andere Aktivitäten gegliedert. Der Konzern besitzt und betreibt Stromnetze in Großbritannien und Wales wie auch den nordöstlichen Staaten der USA. Des Weiteren ist National Grid als Gasversorger in Großbritannien mit einem landesweiten Netzwerk an Hochdruckleitungen aktiv.



Zusätzlich bietet National Grid Dienstleitungen im Bereich Installationen, Wartung und Zählerablesung für nationale und internationale Gas- und Stromversorger an und betreibt LNG Speicherterminals in Großbritannien und in den USA. National Grid plc beliefert rund elf Millionen Haushalte und Unternehmen in Großbritannien sowie über sieben Millionen Verbraucher in den USA mit Strom und Gas und ist einer der weltweit größten privaten Energiedienstleister. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in London, UK. (29.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - National Grid-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie von National Grid plc (ISIN: GB00BDR05C01, WKN: A2DQWX, Ticker-Symbol: NNGF, London: NG/, Nasdaq OTC-Symbol: NGGTF).Auch wenn die Ofgem das Regulierungswerk für das britische Elektrizitäts- und Gasnetz für 2021-2025 (RIIO-T2) leicht nachgebessert habe, werte Diermeier es nach wie vor negativ für National Grid. In Reaktion auf die veränderte Regulierung werde das Unternehmen seine Dividendenpolitik ab 2021/22 anpassen (neu: Dividende wachse im Einklang mit dem britischen Verbraucherpreisindex (CPIH); bisher: Dividende wachse mindestens im Einklang mit dem britischen Einzelhandelspreisen (RPI)). Die Aktiendividenden-Option werde weiter gewährt. Die neuen Aktien würden aber nicht zurückgekauft. Ebenfalls in Reaktion auf das neue Regulierungswerk in Großbritannien werde seine Aktivitäten in Großbritannien stärkerer in Richtung des Elektrizitätsmarktes verschieben (Erwerb von WPD für 7,8 Mrd. GBP vereinbart, Verkauf von NECO für 2,7 Mrd. GBP vereinbart, Verkauf eines Mehrheitsanteils an National Grid Gas angekündigt). Diermeier habe in seinen letzten Kommentierungen (SWOT) immer wieder darauf hingewiesen, dass die Regulierung einen erheblichen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung haben könne. Seine Prognosen habe der Analyst mehrheitlich gekappt.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die National Grid-Aktie weiterhin mit "halten". Das Kursziel werde von 9,30 GBP auf 8,80 GBP gesenkt. (Analyse vom 29.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs National Grid-Aktie:10,15 EUR +0,49% (29.03.2021, 13:18)London Stock Exchange-Aktienkurs National Grid-Aktie:859,549 GBp -0,05% (29.03.2021, 14:32)