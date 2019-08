Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze NanoFocus-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs NanoFocus-Aktie:

1,35 EUR +2,27% (26.08.2019, 11:09)



Xetra-Aktienkurs NanoFocus-Aktie:

1,34 EUR (23.08.2019)



ISIN NanoFocus-Aktie:

DE0005400667



WKN NanoFocus-Aktie:

540066



Ticker-Symbol NanoFocus-Aktie:

N2F



Kurzprofil NanoFocus AG:



Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667, WKN: 540066, Ticker-Symbol: N2F) ist Wegbereiter und Technologieführer einer neuen Generation hochpräziser optischer 3-D-Oberflächenanalysetools für Labor und Produktion. Das Unternehmen revolutioniert mit seinen bedienungsfreundlichen, robusten und wirtschaftlichen Instrumenten den Markt der Oberflächenanalyse und ermöglicht Anwendern aus Wissenschaft und Industrie die dreidimensionale Abbildung und Kontrolle von Oberflächen mit Strukturen im Mikro- und Nanometerbereich. (26.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - NanoFocus-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667, WKN: 540066, Ticker-Symbol: N2F).Das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 des NanoFocus-Konzerns sei von einer Konsolidierung geprägt gewesen, sowie der eingegangenen Mahr-Vertriebskooperation im Bereich der Standard- und Laborsysteme, die eine Implementierung neuer Prozesse nach sich gezogen habe. Die Konsolidierung habe unter anderem eine Verschlankung und Kostenoptimierung auf allen Unternehmensebenen sowie bilanztechnische Bereinigungen beinhaltet.Aufgrund der im vergangenen Geschäftsjahr weiterhin unbefriedigenden Ertragssituation der Technologiegesellschaft, sei es gegen Ende des Geschäftsjahres zu einem Vorstandswechsel gekommen. Ab dem 1. Januar 2019 leite Herr Michael Trunkhardt, als Alleinvorstand, den NanoFocus-Konzern. Durch diesen Schritt solle die Konsolidierungsphase des Unternehmens und zugleich die parallel verlaufende Neuausrichtung konsequent fortgeführt werden. Mit Herrn Trunkhardt verfüge NanoFocus nun über einen sehr erfahrenen Unternehmer mit langjähriger Branchenerfahrung in leitenden Positionen.Auf Erlösebene habe NanoFocus im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 einen Umsatzrückgang um 4,7% auf 11,28 Mio. Euro (VJ: 11,82 Mio. Euro) hinnehmen müssen. Die Umsatzerlöse seien hierbei hauptsächlich von den Segmenten Standard/Labor und Automotive (Mobility) getragen worden. Bedingt durch eine rückläufige Umsatzentwicklung und verschiedener ergebnisbelastender Effekte, welche insbesondere eine außerplanmäßige Abschreibung im Volumen von 0,98 Mio. Euro betreffen würden, sei ein Nettoergebnis in Höhe von -2,76 Mio. Euro erwirtschaftet worden (VJ: -4,81 Mio. Euro).Die Analysten würden für das aktuelle Geschäftsjahr 2019 mit Konzernumsatzerlösen in Höhe von 11,54 Mio. Euro und damit mit einem leichten Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr rechnen. Für die nachfolgenden Geschäftsperioden würden sie einen weiteren Konzernumsatzanstieg auf 11,92 Mio. Euro (2020) und anschließend auf 12,43 Mio. Euro (2021) erwarten. Aufgrund von erwarteten Skaleneffekten und einer fortlaufenden Kostenoptimierung sollte im Zuge des Umsatzwachstums eine überproportionale Ergebnisentwicklung erzielt werden können. Somit würden sie für das laufende Geschäftsjahr 2019 mit einem EBITDA von 0,35 Mio. Euro kalkulieren. In den Folgejahren sollte das operative Ergebnis weiter deutlich zulegen auf 0,85 Mio. Euro (2020) sowie anschließend auf 1,34 Mio. Euro (2021).Vor dem Hintergrund der reduzierten Prognosen für die GJ 2019-2021 hätten die Analysten ihr Kursziel für die NanoFocus AG gesenkt. Der faire Wert auf Grundlage ihres DCF-Modells betrage nun 1,70 Euro je Aktie (zuvor: 2,45 Euro).Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich daraus aber unverändert das Rating "kaufen", so Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG. Durch die Optimierung des Geschäftsmodells, einer stärkeren Fokussierung auf einzelne Zielbranchen sowie dem Ausbau von OEM-/Vertriebspartnerschaften sollte im laufenden Geschäftsjahr eine deutliche Ergebnisverbesserung gelingen und mittelfristig ein nachhaltiges profitables Wachstum realisiert werden können. (Analyse vom 26.08.2019)