Tradegate-Aktienkurs Naked Brand-Aktie:

0,4401 EUR -9,83% (19.05.2021, 15:43)



NASDAQ-Aktienkurs Naked Brand-Aktie:

0,5505 USD -8,25% (19.05.2021, 15:35)



ISIN Naked Brand-Aktie:

AU0000069130



WKN Naked Brand-Aktie:

A2PXGY



Ticker-Symbol Naked Brand-Aktie:

0SQA



NASDAQ-Ticker-Symbol Naked Brand-Aktie:

NAKD



Kurzprofil Naked Brand Group Limited:



Naked Brand Group Limited (ISIN: AU0000069130, WKN: A2PXGY, Ticker-Symbol: 0SQA, Nasdaq-Symbol: NAKD) mit Sitz in New York entwirft, vertreibt und verkauft Intimbekleidung für Damen und Herren sowie Badebekleidung für Damen. Die Naked Brand-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, NDB und Tradegate gehandelt. (19.05.2021/ac/a/n)





New York (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Qube Research & Technologies Limited reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Naked Brand wieder:Die Shortseller des Hedgefonds Qube Research & Technologies setzen den Rückzug aus ihrem Engagement in den Aktien von Naked Brand Group Limited (ISIN: AU0000069130, WKN: A2PXGY, Ticker-Symbol: 0SQA, Nasdaq-Symbol: NAKD) fort.Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 18.05.2021 seine Netto-Short-Position von 1,01% auf 0,97% der Aktien von Naked Brand gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Naked Brand-Aktien:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,97% der Naked Brand-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Naked Brand-Aktie: