Etwas besser hätten Unternehmen da gestanden, die bereits zuvor alternative Vertriebswege erfolgreich aufgebaut hätten. So hätten Kunden von McDonald‘s (ISIN US5801351017/ WKN 856958) an die Autoschalter fahren oder den Lieferservice beauftragen können. In den USA seien die Umsätze vergleichbar um 4,6% gestiegen, im September sogar zweistellig. Die Rechnungsbeträge seien vor allem von Gruppenbestellungen für Abendessen getrieben gewesen. Andererseits habe in Europas vielerorts das Geschäft mit Touristen gefehlt, in Einkaufszentren sei die Kundenfrequenz gesunken.



Oft habe sich der Zuwachs im Einzelhandelsgeschäft in einer höheren Marge niedergeschlagen, da manche Unternehmen angesichts des reißenden Absatzes Ausgaben für Anzeigen oder Rabattaktionen stark hätten reduzieren können. Allerdings hätten einem noch stärkeren Gewinnanstieg höhere Produktions- und Logistikkosten gegenübergestanden. Die zuvor bereits optimierten Prozesse seien selten skalierbar gewesen.



Zudem habe das Außer-Haus-Geschäft die Ergebnisrechnung belastet. Hier habe nicht nur der Absatz gefehlt. Oft hätten Geschäftspartner unterstützt werden müssen, z.B. Franchisenehmer. Zudem sei ein Fixkostensockel geblieben, z.B. bei den hoch spezialisierten Produktionsstätten oder den Restaurants und Kaffeehäusern in Eigenregie. Auch die zuletzt aufgebauten Wachstumsfelder mit Premiumprodukten jenseits der klassischen Lebensmittel (z.B. Kosmetika und Hautpflegeprodukte bei Nestlé) seien im Lockdown weniger gefragt gewesen.



Bereits jetzt zeichne sich angesichts hoher Infektionszahlen ab, dass viele Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis in 2021 hinein fortbestehen würden. Spätestens ab dem Frühling werde allerdings die hohe Basis aus 2020 die Wachstumsdynamik überlagern, sogar Rückgänge wären plausibel. Die großen Nahrungsmittelkonzerne hätten sich aber bereits zu Beginn der Pandemie dank ihres Kapitalmarktzugangsschnell und zu oft niedrigen Zinsen über die Emission langlaufender Anleihen Liquiditätspuffer gesichert.



Aktuell laute das Rating für vier von sieben Unternehmen innerhalb dieser Branche "halten". Attraktiv scheinen Werte, deren Kurse zwar besonders stark unter Druck geraten seien, deren Geschäftsmodelle aber intakt geblieben seien, wie Anheuser-Busch InBev ("kaufen"). Das gelte grundsätzlich auch für Danone (ISIN FR0000120644/ WKN 851194) ("halten"). Allerdings sei hier die zukünftige Positionierung ungewiss, da die langjährige CFO in Kürze überraschend ausscheiden werde. Anders Nestlé ("kaufen"): Der Konzern überzeuge mit einem klar umrissenen Umbau des Portfolios. Mittelfristig sei eine höhere Bewertung gerechtfertigt. Die Sektoreinschätzung laute nun "neutral" nach "positiv". (Ausgabe vom 18.12.2020) (21.12.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch in der zweiten Jahreshälfte waren wegen der Mobilitätsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vor allem Artikelbegehrt, die zuhause verzehrt werden, so die Analysten der Nord LB.So habe Südzucker (ISIN DE0007297004/ WKN 729700) von einem massiv höheren Absatz von Tiefkühlware berichtet. Besonders Pizza sei ein großer Renner gewesen. Damit hätten sich der 2017 abgeschlossene Kauf des US-Unternehmens Richelieu Foods und die dort im Vorjahr angestoßenen Erweiterungsinvestitionen im Nachhinein als Glücksgriff erwiesen. Markenartikelartikelunternehmen scheinen sogar noch stärker profitiert zu haben. Eine mögliche Erklärung habe sich im hohen Bekanntheitsgrad gefunden, viele Verbraucher hätten zu vertrauten Produkten gegriffen. Danone und Nestlé hätten sich gerade in den Produktsegmenten, die wegen hohen Margendrucks und schwindender Nachfrage immer wieder auf der Verkaufsliste gestanden hätten, massiver Absatzzuwächse erfreut.Anheuser-Busch InBev (ISIN BE0974293251/ WKN A2ASUV) habe einen starken Anstieg bei den Weltmarken Budweiser, Corona und StellaArtois verbucht. Stammkunden hätten beim Wocheneinkauf größere Gebinde bevorzugt. Es sei aber auch gelungen, neue Käufergruppen zu gewinnen. So sei auch der Absatz von Aluminium-Getränkedosen gestiegen, entgegen dem zuvor vom Unternehmen auch aus ökologischen Gründen eingeschlagenen Weg, den Anteil der Mehrwegflaschen zu erhöhen.