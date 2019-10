Bloomberg habe berichtet, dass chinesische Beamte signalisieren würden, dass sie zunehmend zögern würden, einem breiten Deal zuzustimmen. Am Donnerstag beginne in Washington eine weitere Verhandlungsrunde, bei der sich die Märkte einen "Interim Deal" erhoffen würden. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) falle am Montag um 0,4% auf 2.938 Punkte und versuche im vorbörslichen Handel, die 50-Tage-Linie zurückzuerobern.



Die EU wünsche sich bis Ende der Woche mehr Klarheit über den feststeckenden Brexit-Prozess. Entscheidend für einen Deal wäre eine Zustimmung der Staats- und Regierungschefs bei dem nächste Woche anstehenden Brexit-Gipfel (17. bis 18. Oktober). Premierminister Boris Johnson strebe erhebliche Änderungen bezüglich der kontroversen Grenzfrage Irlands an, bisher hätten seine Vorschläge jedoch nicht ausgereicht, um die Verhandlungen mit der EU voranzubringen. Des Weiteren könnte Johnson den Supreme Court fragen, ob er eine Verlängerung der Brexit-Frist über den 31. Oktober hinaus anstreben müsse. Ein Gesetz könnte ihn dazu zwingen, eine solche Anfrage bis zum 19. Oktober zu stellen. Trotz der zunehmenden Chancen auf ein No-Brexit-Szenario trete GBP/USD seit Ende September auf der Stelle und versuche am Montag die 1,23er Marke zu verteidigen.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) kämpfe im heutigen Handel um die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten und kurz nach der europäischen Eröffnung scheinen sich die Bären durchsetzen zu können. Die Verluste würden sich bislang in Grenzen halten. Wenn die Bullen jedoch nicht an ihre zweitägige Erholung anknüpfen könnten, wäre ein erneuter Test des Tiefs vom Donnerstag bei 11.800 Punkten möglich. (07.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der NFP-Bericht sorgte am Freitagnachmittag an den weltweiten Aktienmärkten für eine Erleichterung, so die Experten von XTB.Die Arbeitslosenquote sei unerwartet von 3,7% auf 3,5% auf den tiefsten Stand seit 50 Jahren gefallen, während die Zahl neu geschaffener Stellen außerhalb der Landwirtschaft mit +136.000 nur leicht hinter dem Konsens zurückgeblieben sei. "Ein moderates Beschäftigungswachstum sowie eine gedämpfte Inflation in den USA sind positiv für Aktien", habe Shusuke Yamada, Head of FX and Japan Equity Strategy bei Merrill Lynch Japan Securities in Tokio, gesagt. Zum Wochenstart würden jedoch die neuen Enthüllungen zum Handel die Risikostimmung belasten.