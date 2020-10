Laut Studie stehe das weltweite Lebensmittelsystem vor disruptiven Umwälzungen, verstärkt durch veränderte Konsumgewohnheiten und zunehmende staatliche Regulierung. "Vor dem Hintergrund des Klimawandels sind grundlegende Prozesse der globalen Nahrungswirtschaft nicht zukunftsfest; sie müssen neu gedacht und massiv verändert werden", erläutere Dr. Heinz-Werner Rapp. Wesentlicher Treiber dieser Transformation sei der Einsatz neuer Technologien und neuartiger Prozesse. Speziell Innovationen aus den Bereichen Robotik, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz rückten in den Fokus, da sie eine effizientere Produktion und hohe Skaleneffekte ermöglichten. "Hinzu kommen spürbare Qualitätsverbesserungen, positive Klimaeffekte und der Vorteil echt nachhaltiger Produktion", ergänze Prof. Dr. Jan Wirsam von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.



Speziell Lebensmittel auf alternativer Proteinbasis und Fleischersatzprodukte ("Alternative Meat") eröffneten künftig exponenzielles Wachstumspotenzial. Pflanzliche und andere Fleischalternativen könnten bis zum Jahr 2029 ihren Anteil auf über 10 Prozent, bis 2040 sogar auf rund 60 Prozent des weltweiten Marktes für Fleisch ausbauen. Besonders hohes Wachstum sei für so genanntes "Cultured Meat", synthetisches Fleisch aus Zellkulturen, zu erwarten. "Bei all diesen Zukunftstrends spielen Klima,- Umwelt- und Ethikaspekte eine wichtige Rolle - zum entscheidenden Treiber wird aber die massive ökonomische Überlegenheit von ‚Alternative Meat'", betone Rapp.



Bei der Transformation der globalen Food Systems nähmen laut Studie nicht nur Konsumenten und die Lebensmittelindustrie eine Schlüsselrolle ein, sondern auch die Kapitalmärkte. "Aufgrund internationaler und nationaler Regulierungsinitiativen müssen Investoren verstärkt Nachhaltigkeitskriterien in ihre Anlagestrategie integrieren," erläutere Antje Biber, Co-Autorin der Studie und Leiterin des FERI SDG Office. Das erzeuge anhaltende Kapitalflüsse in Alternative Food-Sektoren, gleichzeitig entstünden dort interessante Investmentideen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. "Für strategische Investoren bieten sich somit attraktive Anlagechancen in einem sehr schnell wachsenden Markt", so das Fazit der Studie aus Investmentsicht. (06.10.2020/ac/a/m)





Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Alternative Nahrungsproduktion ist nicht nur deutlich nachhaltiger, sondern auch wesentlich effizienter als traditionelle Lebensmittelherstellung - zu diesem Ergebnis kommt das FERI Cognitive Finance Institute (FCFI) in seiner neuen Studie "Zukunftstrend Alternative Food - Disruption und Transformation globaler Food Systems", so die Experten von FERI Institut.Die Studie in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und einer Einführung des World Economic Forum (WEF) untersuche zentrale Wirkungsfelder und Schlüsselparameter für "Alternative Food Systems". "Wirtschaftlichkeit und ökonomisches Kalkül werden "Alternative Food" künftig stark vorantreiben. Speziell beim Ressourcenverbrauch ist die Effizienz alternativer Nahrungsmittel um ein Vielfaches höher als bei herkömmlicher Nahrungswirtschaft," erkläre Dr. Heinz-Werner Rapp, Gründer und Leiter des FCFI.