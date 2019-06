Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den zurückliegenden Monaten kamen die im HUI Index zusammengefassten Goldminentitel erneut unter Druck, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Letztlich könne diese Entwicklung aber als konstruktiv bezeichnet werden, denn unter dem Strich trage sie für die Analysten die Züge eines doppelten Pullbacks. Zum einen sei die horizontale Haltezone bei rund 150 Punkten, zum anderen der alte Abwärtstrend seit August 2016 (akt. bei 153 Punkten) erfolgreich zurückgetestet worden. Auf dieser Basis habe das Aktienbarometer zuletzt ein "Hammer"-Umkehrmuster ausgebildet sowie eine auf Monatsbasis seltene Aufwärtskurslücke (158 zu 160 Punkte) gerissen. Beide Phänomene würden die Ambitionen der Bullen in Sachen nachhaltige Trendwende unterstreichen. Dieses Szenario werde zudem durch den in den letzten Jahren ausgeprägten "bullishen Keil" unterstrichen. Endgültig auf "grün" springe die Börsenampel bei einem Sprung über die Kumulationszone bei 180/186 Punkten. Auf diesem Niveau falle das bisherige Jahreshoch mit dem langfristigen Abwärtstrend seit dem Jahr 2011 sowie dem gleitenden Durchschnitt der letzten 38 Monate zusammen. Aufgrund der Tragweite der angeführten Schlüsselbarrieren würde der skizzierte Befreiungsschlag für ein deutliches Ausrufezeichen hinter dem Szenario einer langfristigen Bodenbildung sorgen. (07.06.2019/ac/a/m)



