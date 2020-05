Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zweieinhalb Jahre seitwärts sind genug - So lässt sich die aktuelle Ausgangslage des NYSE Arca Biotechnology Index derzeit treffend zusammenfassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Kombination aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 4.598 Punkten), dem Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. bei 4.365 Punkten) und einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (4.337/4.265 Punkten) habe das Branchenbarometer zuletzt als Sprungbrett nach oben genutzt. Doch jetzt stehe der Index vor einer noch wichtigeren Weichenstellung: So könnte der Sprung über das bisherige Allzeithoch bei 5.425 Punkten endgültig gelingen. Ein solcher Befreiungsschlag - per Monatsschlusskurs - hätte den Charme, dass damit gleichzeitig die Schiebezone der letzten Jahre zwischen rund 3.800 Punkten und 5.400 Punkten nach oben aufgelöst wäre. Rein rechnerisch lasse sich das Anschlusspotenzial aus diesem Konsolidierungsmuster also auf rund 1.600 Punkte taxieren. Der alte Aufwärtstrend seit November 2008 (akt. bei 6.419 Punkten) definiere dabei ein nennenswertes Etappenziel. Rückenwind komme vom jüngsten MACD-Kaufsignal sowie von der Bodenbildung im Verlauf des RSI. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich das 2019er-Hoch bei 5.265 Punkten an. (29.05.2020/ac/a/m)



