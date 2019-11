Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

187,36 Euro -2,26% (19.11.2019, 16:33)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 207,08 -2,45% (19.11.2019, 16:35)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(19.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Mark Lipacis von Jefferies & Co:Aktienanalyst Mark Lipacis vom Investmenthaus Jefferies & Co empfiehlt Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) nach wie vor zu kaufen.Anlässlich der Konferenz Supercomputing SC19 habe NVIDIA Corp. die Verfügbarkeit seiner GPU-basierten Supercomputing-Instanz bei Microsoft's Azure , erweiterte CUD X-Bibliotheken, Entwickler-Tools für ARM CPU's und die Markteinführung des Magnum IO-Softwarepakets angekündigt.Die Analysten von Jefferies & Co sprechen davon, dass NVIDIA mit den Plattformen und dem Ökosystem einen riesigen Graben zum Wettbewerb geschaffen habe. Das Unternehmen werde von der Verbreitung von künstlicher Intelligenz in besonderem Maße profitieren.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von Jefferies & Co den Titel weiterhin mit "buy" ein und halten am Kursziel von 250,00 USD fest.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:187,90 Euro -1,74% (19.11.2019, 16:18)