Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

240,45 EUR +0,54% (23.03.2022, 09:34)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

265,24 USD -0,79% (22.03.2022)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.03.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - NVIDIA: Der nächste charttechnische Widerstand - ChartanalyseSieben Handelstage ist es her, dass die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) bei 213,30 USD aus dem Handel ging und damit auf Schlusskursbasis ein neues Jahrestief markierte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seitdem laufe eine starke Erholung, in der die Kurse innerhalb von fünf positiven Sitzungen hintereinander insgesamt 25% an Wert hätten zulegen können. Nachdem bereits in der vergangenen Woche der Sprung über den GD200 und die November-Abwärtstrendgerade gelungen sei, würden die Notierungen jetzt an der nächsten charttechnischen Hürde ausgebremst. Dabei sei es gestern in der Spitze bis auf 272,38 USD gegangen, am Ende (265,24 USD) sei die Gewinne jedoch wieder abgegeben worden.Ausblick: Zusammen mit dem Februar-Hoch, der Mai-Aufwärtstrendgerade und der 100-Tage-Linie sei im Bereich zwischen 269,00 USD und 271,00 USD jetzt ein Dreifach-Widerstand entstanden. Dieses Level definiere gleichzeitig die obere Begrenzung eines charttechnischen Rechtecks bzw. eines möglichen Bodens.Das Long-Szenario: Gelinge den Notierungen per Schlusskurs der Sprung über die hartnäckige Hürde, könnte sich Raum für einen Hochlauf bis zum Januar-Zwischenhoch bei 285,95 USD eröffnen. Darüber würde sich das nächste Kursziel auf die runde 300er Marke stellen, die zusätzlich von einer kleinen Volumenspitze verstärkt werde. Könnten die Kurse auch diesen Widerstand hinter sich lassen, würden sich mit dem Dezember-Zwischenhoch bei 313,30 USD sowie dem November-Verlaufshoch bei 323,10 USD zwei weitere Bremsbereiche in den Weg stellen. Erst wenn diese Widerstände beiseite geräumt werden könnten, wäre Platz für einen Sprint an das Allzeithoch bei 346,47 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: