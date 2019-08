Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (16.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Grafikkarten-Spezialisten NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der Grafikkartenhersteller habe im vergangenen Quartal die Erwartungen der Börse übertroffen - und das, obwohl das Geschäft erneut geschrumpft sei. Das begeistere die Investoren - der US-Titel steige nachbörslich um knapp sechs Prozent.Der Umsatz des Ende Juli abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartals sei im Jahresvergleich um 17 Prozent auf knapp 2,6 Mrd. Dollar gefallen. Das sei allerdings mehr gewesen als Analysten erwartet hätten - und ein Plus von 16 Prozent verglichen mit dem Vorquartal. Das habe Hoffnungen genährt, dass es für NVIDIA wieder aufwärtsgehe.Laut Geschäftsführung habe man in allen Geschäftsbereichen gegenüber dem vorherigen Quartal wieder zulegen können. Ein klares Zeichen, dass das Unternehmen die Wachstumsprobleme in den Griff bekommen habe. CEO Jensen Huang habe auch erklärt, dass der Rückgang bei Grafikprozessoren für Gaming und Künstliche Intelligenz nur vorübergehend gewesen sei und die Kunden jetzt ihr überschüssiges Inventar abgebaut hätten.Der Umsatz bei Gaming-Chips sei gegenüber dem vorangegangenen Quartal um 24 Prozent auf 1,3 Mrd. Dollar gestiegen. In diesem Bereich mache sich aber nach wie vor das Ende des Krypto-Booms bemerkbar - mit dem Kurseinbruch seien auch die Käufe von Grafikkarten weggefallen, mit denen Kryptowährungen erzeugt worden seien. Der Erlös im zweitgrößten Segment Data-Center sei um 3,3 Prozent auf 655 Mio. Dollar geklettert.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der NVIDIA-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 16.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link