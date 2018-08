Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

220,00 Euro +4,18% (07.08.2018, 17:05)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

218,73 Euro +1,29% (07.08.2018, 17:25)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 251,98 +1,67% (07.08.2018, 17:25)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(21.08.2018/ac/a/n)



CEO Jensen Huang habe anlässlich der Gamescon in Deutschland die GeForce RTX GPU-Produktlinie für high-end Gaming-Anwendungen vorgestellt.Die Analysten von Goldman Sachs glauben, dass die neue Turing-Architektur einen sehr robusten Upgrade-Zyklus auslösen könnte.Analyst Toshiya Hari sieht sich in seiner positiven Invesmentthese für NVIDIA Corp. bestätigt.