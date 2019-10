Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

161,22 Euro -3,99% (08.10.2019, 17:36)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

177,35 USD -3,79% (08.10.2019, 17:39)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(08.10.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst C.J. Muse von Evercore ISI:Aktienanalyst C.J. Muse vom Investmenthaus Evercore ISI bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Nach Ansicht der Analysten von Evercore ISI sei es verständlich, warum Anleger hinsichtlich des Gaming-Geschäfts von NVIDIA Corp. eine vorsichtige Haltung eingenommen hätten, auch wenn in der zweiten Jahreshälfte 2019 und darüber hinaus Spielraum für eine Erholung bestehe.In 2021 könnte das Unternehmen ein EPS von 9,25 USD erwirtschaften. Analyst C.J. Muse setzt das Kursziel für die NVIDIA-Aktie von 185,00 auf 225,00 USD herauf.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von Evercore ISI den Titel unverändert mit "outperform" ein.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:161,98 Euro -4,55% (08.10.2019, 17:24)