Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

253,55 EUR -4,89% (04.01.2022, 17:20)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

284,9499 USD -5,40% (04.01.2022, 17:05)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (04.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Satte 125 Prozent habe die Aktie von NVIDIA im vergangenen Börsenjahr zugelegt und auch das neue Jahr starte mit guten News. Das Fuhrunternehmen TuSimple werde NVIDIAs neuesten Auto-Grade-Chip zur Skalierung des autonomen Fahrens integrieren. Das habe das Unternehmen am Dienstag auf der Fachmesse für Unterhaltungselektronik CES bekannt gegeben.Die Beziehung zwischen den beiden Unternehmen bestehe schon seit Jahren. Der Chiphersteller habe unter anderem die Serie-B-Finanzierungsrunde von TuSimple im Jahr 2017 angeführt. Nun werde die Partnerschaft ausgebaut, indem die Chips von NVIDIA in den autonomen Fahrcomputern für selbstfahrende Lastwagen genutzt würden.Der Computer, der in der Automobilindustrie als Domain Controller bekannt sei, werde speziell für TuSimple entwickelt. Controller würden als entscheidend für die Entwicklung des autonomen Fahrens gelten und es Automobilherstellern ermöglichen, rechenintensive Instrumente wie Kameras, Radar- und Lidarsensoren zu zentralisieren.Anstatt jeden Sensor mit einer eigenen elektronischen Steuereinheit auszustatten, übernehme der Domain Controller die Rechenaufgaben zentral. Dadurch würden Kosten und Platz gespart und Software-Updates können aus der Ferne erfolgen.Die mit dem NVIDIA-Chip betriebene Steuerung werde in den autonomen Lastwagen eingebaut, die TuSimple derzeit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Navistar entwickele und die 2024 in Produktion gehen sollten.Die Partnerschaft beweise, dass NVIDIA im Bereich des autonomen Fahrens gut positioniert sei."Der Aktionär" bleibt für den Chiphersteller bullish und empfiehlt Anlegern, die Gewinne laufen zu lassen, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 04.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: