Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

204,50 EUR +3,01% (13.04.2022, 21:18)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

221,48 USD +2,99% (13.04.2022, 21:04)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (13.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Nachdem Halbleiter-Aktien in den vergangenen zwei Wochen kräftig nach unten gerauscht seien, scheine nun der Verkaufsdruck abzunehmen. Auch die NVIDIA-Aktie könne am heutigen Mittwoch nach positiven Analystenkommentaren wieder etwas zulegen und stoppe gerade noch rechtzeitig ihre Talfahrt. Denn beinahe hätte die NVIDIA-Aktie die oft geprüfte, horizontale Unterstützungszone im Bereich von 210 USD gerissen. Die durch Nachfragesorgen auf dem PC- und Grafikkartenmarkt ausgelöste Kursschwäche habe sich durch negative Analystenkommentare zuletzt sogar noch verstärkt."Der Aktionär" sehe unverändert gute Langfrist-Chancen und in den aktuellen Sorgen eher kurzfristige Faktoren, die mittlerweile eingepreist sein dürften. Damit ausgehend von der Unterstützung bei 210 USD eine erneute Erholungsbewegung gelinge, müsse aber der Gesamtmarkt mitspielen. Mutige Anleger könnten auf dem aktuellen Niveau zugreifen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: