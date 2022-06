NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (03.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Es sei ein guter Tag für Tech-Werte gewesen. Am gestrigen Donnerstag habe der NASDAQ 100 über 2,5% hinzugewonnen. Bei der NVIDIA-Aktie sei es sogar noch besser gelaufen. Sie habe bis Handelsschluss 7% an Wert gewonnen und damit die positive Entwicklung der letzten Tage bestätigt. Jetzt komme es auf diese Marken an.Am Donnerstag habe die NVIDIA-Aktie ihre Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt, nachdem sie die Horizontale bei 183 USD erfolgreich getestet habe. Nun sei sie an der oberen Begrenzung des Abwärtstrendkanals bei etwa 196 USD angelangt. Mit dem Sprung darüber würde der Titel die Doppel-Bottom-Formation weiter auflösen, die sich im Mai mit den Tiefs an der 160-USD-Marke ausgebildet habe. Bei 200 USD hätte er das rechnerische Kursziel der Formation erreichen. Dort stoße die NVIDIA-Aktie aber auf die Widerstandszone zwischen 204 und 212 USD, in der auch der GD50 bei 208,81 USD verlaufe. Ein Ausbruch darüber würde ein dementsprechend starkes Kaufsignal generieren.Die NVIDIA-Aktie habe zwar noch einige Hürden vor sich. Die Stimmung bei Tech-Titeln habe sich allerdings zuletzt wieder gebessert. Im Chart belege das die erfolgreich getestete Unterstützung. Die NVIDIA-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2022)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:178,82 EUR -1,90% (03.06.2022, 15:17)