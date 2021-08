Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Bei der NVIDIA-Aktie sei der Ausbruch geglückt. Nachdem bereits am Freitag die Zeichen für einen Ausbruch gut gestanden seien, habe der Titel am heutigen Montag eine charttechnische Formation nach oben aufgelöst. Die NVIDIA-Aktie stehe deutlich im Plus und habe dabei ein neues Rekordhoch markiert.Endlich habe sich der Höhenflug bei der NVIDIA-Aktie wieder fortgesetzt. Noch zwischen Mitte Mai und Anfang Juli habe der Titel um satte 54% zulegen und dabei neues Allzeithoch bei 208,75 USD markieren können. Von dort aus habe der stark überkaufte Titel aber Dampf abgelassen und habe in Form eines aufsteigenden Dreiecks konsolidiert.Nachdem die NVIDIA-Aktie am Mittwoch und Donnerstag nach den guten Quartalszahlen auf Richtungssuche gewesen sei, habe sie am Freitag zum Ausbruch angesetzt. Mit einem Kurs von 208,16 USD habe das Papier inmitten der Widerstandszone geschlossen, die von dem Zwischenhoch bei 207,33 USD und dem Rekordhoch bei 208,75 USD ausgehe.Am heutigen Montag sei die NVIDIA-Aktie nun über diesen Widerstand gesprungen und habe damit die Dreiecksformation nach oben ausgelöst. Aus charttechnischer Sicht sei das ein starkes Kaufsignal. Das kurz- bis mittelfristige Kursziel lasse sich anhand der Höhe des Dreiecks bestimmen und liege bei rund 238 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: