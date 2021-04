Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

509,10 EUR -0,35% (13.04.2021, 11:46)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

608,36 USD +5,62% (12.04.2021, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (13.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Neben den zukünftigen Grafikkarten und einem brandneuen CPU habe der US-Konzern am Montag auch einen Einblick in die operative Entwicklung gegeben und insbesondere auf eine besser als erwartete Performance bei Chips für Krypto-Mining hingewiesen. Das könne Anleger begeistern, denn NVIDIA habe auf dem jährlichen Investorentag angekündigt, dass der Umsatz im ersten Quartal 2022 (bis Ende April) über der zuvor gegebenen Prognose (5,3 Mrd. USD +/- 2%) liegen dürfte.Dass NVIDIA im Krypto-Bereich die Erwartungen im ersten Quartal übertreffen dürfte, sei angesichts der Preisentwicklungen von Ethereum und Co zu erwarten gewesen. Dass NVIDIA explizit auf die Krypto-Nachfrage hinweise, während sie im vergangenen Call eher stiefmütterlich behandelt worden sei, gebe einen Hinweis über die Kraft dieses neuen Nachfragetrends. Anleger sollten dabeibleiben und von dieser hervorragenden Marktlage profitieren, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.04.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: