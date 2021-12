Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

276,40 EUR +2,33% (16.12.2021, 12:25)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

304,59 USD +7,49% (15.12.2021, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (16.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Ritterschlag von Forrester Research für NVIDIA. Die Marktforscher hätten gerade ihren 3.000 USD teuren "AI-Infrastructure-Report" veröffentlicht - und der habe es in sich. "Es wäre noch untertrieben zu sagen, dass Nvidias GPUs ein Synonym für Künstliche Intelligenz sei", würden die Experten schreiben. Die NIDIA DNA sei sogar in jeder anderen KI-Lösung zu finden.Multi-Milliarden-Märkte - von Pharma, Finanz bis Handel - würden sich gerade im Wettlauf hin zu Künstlicher Intelligenz befinden und würden darauf meist auf NVIDIA vertrauen. "Künstliche Intelligenz rockt die Welt", so Forrester. Die Dynamik sei hoch, die Entscheidungen würden nicht mehr vertagt, sondern "jetzt" getroffen.Der US-Konzern habe einen großen Vorteil. Bereits 2012 habe es entscheidende Durchbrüche beim Deep Learning gegeben, aber nur NVIDIA habe eine Strategie, Vision und Roadmap entwickelt und massiv in Server- und Cloud-Lösungen für Unternehmen und Forscher investiert. NVIDIA biete inzwischen eine Komplettlösung aus Hardware und Software an.NVIDIA-Technologie werde beim Roboterauto, Robotern und dem Metaverse eingesetzt. Alle 13 im Report besprochenen KI-Firmen seien Kunden oder Partner von NVIDIA. Wichtiger Partner von NVIDIA seien z.B. Amazon Web Services, Google und Microsoft. Auch Dell und IBM zähle NVIDIA zu seinen Cloud-Kunden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link