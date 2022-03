Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (27.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Eine gute Künstliche Intelligenz überblicke die Komplexität, die der Mensch nicht mehr verstehe und findee für uns überraschende Zusammenhänge und Lösungen heraus. Für KI-Experten Fabian Westerheide stehe die KI vor einer großen Zukunft. Er unterstütze die Europäische Kommission, die Europäische Weltraumorganisation, den Deutschen Bundestag und DAX-Unternehmen bei ihrer KI-Strategie.Der AKTIONÄR Hot Stock Report habe von ihm wissen wollen, wie NVIDIA in der Branche wahrgenommen werde. Westerheide: "In der KI-Industrie sagen mir viele, NVIDIA ist eine Art Monopol. Die rechtzeitige Positionierung als KI-Ecosystem-Anbieter ist bislang unerreicht. NVIDIA adressiert schon seit Jahren nicht nur die Käufer der Hard- und Software, sondern sucht auch die Nähe zu den Anwendern, was sehr gut funktioniert. Auch für die Zukunft ist NVIDIA hervorragend aufgestellt."Das Metaverse halte der KI-Investor für sehr spannend, doch es werde noch zehn Jahre dauern, bis die ersten Menschen "All-in" in die digitale Welt wechseln würden. Der Schritt hin zu KI vollziehe sich schrittweise. Ein Kunde spreche etwa weiterhin mit einem Menschen im Call-Center, doch der werde oft in Echtzeit beraten von einer KI, wie man das Gespräch am besten führe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: