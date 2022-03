Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

254,70 EUR +9,20% (24.03.2022, 19:34)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

280,3321 USD +9,36% (24.03.2022, 19:20)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (24.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA erwäge, bei der Fertigung seiner Grafikchips künftig auch auf die Foundry-Dienste des direkten Konkurrent Intel zurückzugreifen. "Wir sind sehr offen dafür, Intel in Betracht zu ziehen", habe NVIDIA-CEO, Jensen Huang, im Rahmen der Entwicklerkonferenz GTC erklärt.Die Ankündigung komme überraschend, finde an der Börse aber durchaus Anklang: Die Aktie von Intel gewinne am Nachmittag rund sechs Prozent und erobere damit die Pole Position im US-Leitindex Dow Jones . Unterdessen baue die NVIDIA-Aktie ihren Vorsprung zeitweise auf fast zehn Prozent aus.Die Aussicht auf eine Produktionspartnerschaft sorge darüber hinaus in der gesamten Branche für Kursgewinne. Unter den zehn Top-Performern im Technologiewerte-Index NASDAQ 100 fänden sich am Donnerstagnachmittag neun Unternehmen aus der Chip-Branche.Das Hauptaugenmerk der Anleger liege heute aber ganz klar auf Intel und NVIDIA, die die größten Kursgewinne verzeichnen würden. Beide Aktien stünden auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Angesichts des positiven Sentiments in der Halbleiterbranche können investierte Anleger hier auch weiterhin an Bord bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 24.03.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link