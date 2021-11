Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (11.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Nachdem die NVIDIA-Aktie seit Anfang November in der Spitze unglaubliche 26 Prozent zugelegt habe, habe das Papier zur Wochenmitte erst einmal durchatmen müssen. Am heutigen Donnerstag stehe der Chip-Titel vorbörslich jedoch schon wieder rund 2,8 Prozent im Plus - doch nicht alle Analysten sähen noch Kurspotenzial.Die nach der Namensänderung von Facebook am Markt hochkochende Metaverse-Fantasie habe die NVIDIA-Aktie in den vergangenen Tagen mächtig angetrieben. Kein Wunder, denn mit der Omniverse-Plattform liefere der US-Konzern ein mächtiges Tool zum Aufbau der virtuellen Welten.Auf die Spitze - und damit auch auf ein neues Rekordhoch bei 232,10 Dollar - sei die NVIDIA-Rally am Dienstag getrieben worden. Denn Anleger und Analysten hätten sich begeistert von den technischen Neuerungen gezeigt, die NVIDIA-Chef Jensen Huang für die "GPU-Technology-Conference" im Gepäck gehabt habe.Bereits vor der GTC-Keynote von NVIDIA-CEO hätten die Analysten von BMO darauf hingewiesen, dass der US-Konzern einen großen Vorsprung beim Aufbau virtueller Welten habe. "Mehre Unternehmen aus vielfältigen Bereichen könnten die Technologie nutzen." Die sich damit öffnenden Endmärkte hätten die Analysten dazu veranlasst, das Kursziel von 250 auf 375 Dollar zu erhöhen.Doch der Analystenkonsens sehe trotz einiger Kurszielanhebungen dennoch nur ein Konsensziel von 254 Dollar und damit für die nächsten zwölf Monate kein Potenzial für die NVIDIA-Aktie, die derzeit bei 294,59 Dollar notiere. Aber keine Panik, es sei durchaus üblich, dass die Analysten erst einige Zeit nach rasanten Kurssprüngen auf die Entwicklung reagieren würden, an den Stellschrauben ihrer Bewertungsmodelle drehen und ihre Ziele nach oben setzen würden.NVIDIA liefere Hardware und Software nicht nur für das künftige Metaverse sondern an eine Vielzahl von Industrien. Das schaffe eine langfristige Wachstumsfantasie, die durchaus höhere Bewertungen rechtfertige. Kurzfristig gesehen erscheine der rasante Anstieg der NVIDIA-Aktie jedoch nicht nachhaltig.Es gilt daher, nicht die Fahnenstange von oben anzupacken, sondern erst nach einer Konsolidierung neue Flaggen zu hissen und nachzukaufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2021)