Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

211,45 EUR +2,45% (11.03.2022, 13:45)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

226,58 USD -1,55% (10.03.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (11.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Positive Signale aus Russland, dass in den Gesprächen mit der Ukraine Fortschritte gemacht würden, hätten den Anlegern am Freitagmittag neue Zuversicht geschenkt. Die wieder etwas erhöhte Risikobereitschaft lasse insbesondere die Technologie-Aktien im NASDAQ 100 anziehen. Auch die Aktie von NVIDIA steige im vorbörslichen Handel und gebe nach der Talfahrt der vergangenen Wochen klare Signale für erfolgreiche Bodenbildung.Zuletzt habe die NVIDIA-Aktie im vorbörslichen Handel rund 2,8 Prozent im Plus auf 233 Dollar notiert. Damit würde das Chip-Papier wieder kurz vor der Zurückeroberung der 200-Tage-Linie liegen, welche sich aktuell bei 235,22 Dollar befinde.Gelinge dies und steige die NVIDA-Aktie im Anschluss weiter, würden direkt weitere charttechnische Kaufsignale die Bullen locken. Erstens die Überwindung des horizontalen Widerstands bei 237 Dollar. Zweitens der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend, dessen Trendlinie aktuell bei rund 250 Dollar verlaufe. Drittens ein Durchbruch der 50-Tage-Linie bei zuletzt 251 Dollar.Nur wenige Prozente würden die NVIDIA-Aktie aktuell vor dem Einläuten der charttechnischen Trendwende trennen. "Der Aktionär" empfiehlt: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 11.03.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link