Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (06.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) einzusteigen.Nachdem die sieben Milliarden Dollar schwere Übernahme von Mellanox über die Bühne gebracht worden sei, habe NVIDIA direkt den nächsten Einkauf angekündigt. Mit Cumulus Networks wolle der Chiphersteller einen weiteren Spezialisten für Rechenzentren und Künstliche Intelligenz schlucken. Am Ende solle eine neue Geschäftseinheit entstehen.NVIDIA sei bereits führend, wenn es um Künstliche Intelligenz (KI) gehe. Die neue Geschäftseinheit - bestehend aus Mellanox und später Cumulus Networks - solle das starke Wachstum im Data-Center-Bereich begleiten. Ein überfälliger Schachzug, denn das Segment wachse seit drei Jahren durchschnittlich um 53 Prozent und habe im letzten Geschäftsjahr mit 2,98 Milliarden Dollar 27 Prozent zum Umsatz beigetragen.Über die Details des Deals hätten beide Unternehmen keine Angaben gemacht. Cumulus Networks habe allerdings seit Gründung 2010 134 Millionen Dollar Kapital am Markt eingesammelt. Allein 43 Millionen Dollar in der letzten Finanzierungsrunde im Januar 2018.Mit der Übernahme von Mellanox sei NVIDIA schon ein Coup gelungen, und die geplante neue Geschäftseinheit dürfte dem wichtigen Data-Center-Business weiteren Rückenwind geben. NVIDIA schließe damit immer mehr zum Konkurrenten Intel auf, der im Q1/2020 sieben Milliarden Dollar im Data-Center-Geschäft umgesetzt habe. Die Aktie von NVIDIA notiere aktuell bei rund 296 Dollar und sei weiter auf dem Weg zu einem neuen Rekordhoch. Ein Break wäre ein starkes Kaufsignal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.