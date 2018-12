Fundamentaldaten NVIDIA 2018



Bei der NVIDIA Corporation werde jeweils zum 31.01. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe NVIDIA den Umsatz im Vergleich zu den Vorjahren deutlich steigern können. Habe man 2015 noch 4,682 Mrd. USD, 2016 5,010 Mrd. USD und 2017 6,910 Mrd. USD ausgewiesen, habe der Umsatz für das Geschäftsjahr 2018 bereits bei 9,714 Mrd. USD gelegen. Demnach habe der Umsatz von 2015 bis 2018 mehr als verdoppelt werden können. Eine noch weit beeindruckendere Entwicklung zeige sich beim Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, denn dieses habe von 2016 mit 747,0 Mio. USD bis 2018 auf 3,210 Mrd. USD mehr als vervierfacht werden können. Der Jahresüberschuss habe im Geschäftsjahr 2016 bei 614,0 Mio. USD gelegen und habe sich im Geschäftsjahr 2018 auf 3,047 Mrd. USD beinahe verfünffachen können. Das Ergebnis je Aktie 2018 habe auf vollverwässerter Basis 4,82 USD betragen. NVIDIA habe für 2018 eine Dividende in Höhe von 0,57 USD je Anteilsschein an die Aktionäre ausgekehrt. Die Ausschüttungssumme habe sich somit auf 341,0 Mio. USD belaufen



Die Gesellschaft habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 4,002 Mrd. USD ausgewiesen. Das wirtschaftliche Eigenkapital habe bei 7,471 Mrd. USD gelegen, das gezeichnete Kapital bei 1,0 Mio. USD und die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 3,770 Mrd. USD angegeben worden. Die Bilanzsumme habe bei 11,241 Mrd. USD gelegen. Die Eigenkapitalquote für 2018 habe bei 66,5 Prozent gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 11.528 Mitarbeiter beschäftigt. Der Konzern habe seine Belegschaft im Vergleich zu 2016 mit 6.566 Beschäftigten damit mehr als verdoppelt.



Bilanzprognosen für 2018 und 2019



Das Geschäftsjahr 2018 bei der NVIDIA Corporation habe am 31.01.2017 begonnen und am 31.01.2018 geendet. Folglich ende das Geschäftsjahr 2019 am 31.01.2019. Am 15. November 2018 habe die Konzernleitung die Erwartungen an Umsatz und Ergebnis nach unten geschraubt: Im Geschäftsjahr 2019 wäre ein Umsatz von 12,21 Mrd. USD, 2020 13,02 Mrd. USD denkbar. Dies könnte für 2019 ein EBIT von 4,86 Mrd. USD und für 2020 ein EBIT in Höhe von 4,8 Mrd. USD bedeuten. Der Gewinn je Aktie wäre demnach bei 6,88 USD 2019 und 6,68 USD 2020 realisierbar. NVIDIA könnte für 2019 eine Dividende von 0,61 USD und 2020 von 0,65 USD je Anteilsschein ausschütten. Der Nettogeldbestand des Konzerns könnte sich 2019 auf 7,09 Mrd. USD und 2020 sogar auf 9,41 Mrd. USD erheblich erhöhen. In Stein gemeißelt seien die Prognosen natürlich nicht. Ein sich ausweitender Handelskonflikt der USA mit China oder gar Europa würde nahezu alle Geschäftsbereiche von NVIDIA hart treffen und stark zurückwerfen.



Termine



Die NVIDIA Corporation werde voraussichtlich am 7. Februar 2019 das Quartalsergebnis für das vierte Quartal 2019 veröffentlichen. (Analyse vom 10.12.2018)



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (10.12.2018/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die NVIDIA Corporation sei führend in der Welt der Grafikprozessoren. Der IT-Hardware-Hersteller entwickele und vertreibe Grafikkarten, Grafikprozessoren, Medienkommunikationsprozessoren, Software sowie Grafikprozessoren, die dem autonomen Fahren den Weg ebnen würden. Auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) sei NVIDIA stark involviert. Die Produkte von NVIDIA würden in PCs, Smartphones, Tablets, Laptops und vielem mehr verbaut. NVIDIA arbeite eng mit den Unternehmen Apple, HP, IBM, Sony und weiteren führenden Namen aus der Computerbranche zusammen.Das Unternehmen NVIDIA sei im April 1993 gegründet und im April 1998 als Delaware-Corporation neugegründet worden. NVIDIA werde von CEO Jen-Hsun Huang geleitet und habe den Konzernsitz im kalifornischen Santa Clara.Mehr als PC-Grafikkarten: NVIDIA-Produkte in vielen BereichenWer heute bei NVIDIA ausschließlich an Grafikkarten denke, der liege falsch. NVIDIA leiste weitaus mehr. Im Bereich der Graphics Processing Units (GPUs) sei der Konzern heute führend. Schon im Jahr 1995 sei mit der NV1 die erste Grafikkarte in Form einer PCI-Karte lanciert worden, 1997 sei die Riva128 gefolgt. Mit dem NVIDIA Geforce256 sei 1999 der erste Grafikprozessor der Welt auf den Markt gebracht worden. Im selben Jahr sei das Unternehmen an die Börse gegangen. Mit zunehmender Verbreitung von PC-Spielen und Konsolenspielen sei NVIDIA auch zu einer Größe auf diesem Markt herangewachsen. Im Jahr 2006 habe das kalifornische Unternehmen bereits seinen 500-millionsten Grafikchip ausgeliefert. Auch in der Automobilwelt hätten NVIDIA-Produkte Einzug gehalten. Bereits im Jahr 2010 habe der deutsche Automobilhersteller AUDI NVIDIA-Grafikprozessoren zur Steuerung der Navigation und der Multimediasysteme genutzt. Mit Tegra X1 und NVIDIA Drive sei der Konzern 2015 in den Bereich Deep Learning eingestiegen. NVIDIA Drive ermögliche fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und ebne den Weg zum autonomen Fahren in der Automobilwirtschaft. Im Jahr 2016 habe NVIDIA den ersten Deep-Learning-Supercomputer herausgebracht und dieser habe beeindruckende Leistungen für KI-Anwendungen gezeigt.Gaming als Mega-GeschäftsfeldNVIDIAs GeForce sei die weltgrößte Gaming-Plattform . Die Computer-Gaming-Branche sei heute rund 100 Milliarden US-Dollar schwer und gelte als größte Unterhaltungsbranche der Welt. Nvidia GeForce sei die größte Plattform dieser Branche. Die GeForce GTX-Prozessoren und die GeForce-Experience-Anwendungen würden den heimischen PC in ein leistungsstarkes Gaming-System verwandeln.Details zur NVIDIA-AktieDie Aktie von NVIDIA sei am 22. Januar 1999 mit einem Kurs von 12,00 US-Dollar gestartet. Sie werde an der Technologiebörse NASDAQ gehandelt. Das Symbol laute NVDA. Die Aktien seien unter anderem im NASDAQ100 mit einbezogen. Insgesamt seien 610 Mio. Aktien ausstehend. Der größte Aktionär sei die FMR LLC mit einem Anteil von 7,94 Prozent. Auf den weiteren Plätzen würden sich die Vanguard Group, die 6,78 Prozent der Aktien halte, sowie BlackRock mit einem Anteil von 6,21 Prozent finden. Die gesamte Geschäftsführung des Konzerns halte zusammen 4,70 Prozent der Aktien. Der größte Einzelaktionär in Person sei der CEO und Gründer Jen-Hsun Huang, der 3,87 Prozent der Wertpapiere halte.Aktuelle AnalysenInsgesamt würden sich seit Mai 29 Analysen mit einer Kurszielangabe finden. Das höchste Kursziel stamme von Evercore ISI. Es sei am 28. September 2018 400,00 US-Dollar festgelegt worden. Das niedrigste Kursziel habe die Credit Suisse am 2. Dezember 2018 mit 145,00 US-Dollar publiziert. Das Durchschnittskursziel liege bei 252,52 US-Dollar. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 158,29 US-Dollar an der NYSE aus dem Handel gegangen.Langfristige Chartanalyse der NVIDIA-AktieBis September 2018 habe sich die Aktie von NVIDIA ideal entwickeln können. Seit März 2016 sei der Wert aus dem Bereich knapp unterhalb von rund 30,00 USD hinauf auf zwischenzeitlich mehr als 240,00 USD gestiegen - eine Wertentwicklung von mehr als 700 Prozent innerhalb von knapp drei Jahren. Sauber hätten in diesem Aufwärtstrend immer wieder steigende Hochs und steigende Tiefs ausgebaut werden können, was zusätzlich zu der optimalen Entwicklung auch ein charttechnisch sauberes Trademanagement erlaubt habe. Seit einigen Wochen müsse die Aktie jedoch einen herben und vor allem volatilen Rückschlag einstecken. In sauberen Zügen sei es aus den Bewegungshochs von rund 240,00 USD hinab bis auf unter 120 USD gegangen, was einer Werthalbierung gleichkomme. Ein Kurszuwachs, welcher innerhalb eines Jahres aufgebaut worden sei, sei innerhalb weniger Wochen nahezu vernichtet worden. Auch der Wochenschlusskurs der vergangenen Handelswoche verspreche nicht unbedingt Gutes.Die charttechnischen Zeichen stünden aktuell weiterhin klar auf Rot. Weitere Bewegungstiefs seien nicht auszuschließen, wobei das nächste Unterstützungsniveau um die Marke von 100,00 USD gegebenenfalls etwas bremsen könnte. Käufe sollten aktuell jedenfalls noch kein brauchbares Futter finden. Erste Anzeichen einer möglichen Erholung könnten Kurse oberhalb von 160,00 USD darstellen, idealerweise sogar oberhalb von 180,00 USD. Aktuell sollte die Marke von 110,00 USD den nächsten, realistisch zu erreichenden Bereich darstellen.Aktie habe sich innerhalb von kurzer Zeit im Wert mehr als halbiertDie Aktie von NVIDIA sei nicht nur am 15. November 2018 mit der Bekanntgabe eines enttäuschenden Ausblicks für das Schlussquartal in die Tiefe gerauscht. Der Kursrutsch habe sich bereits rund um den verblassenden Kryptohype abgezeichnet, von dem auch NVIDIA stark profitiert habe. Bereits eineinhalb Monate vor der Prognosesenkung sei der Aktienkurs um mehr als 100 US-Dollar gefallen. Zudem wirke das Verblassen des Krypto-Hypes begrenzt, schließlich sei NVIDIA in vielen weiteren Bereichen tätig. Bei manchen Kurszielen könne einem aber auch schwindelig werden. Zwischen dem 28. September 2018 mit einem Kursziel von 400,00 US-Dollar und dem 2. Dezember 2018 mit einem Kursziel von 145,00 US-Dollar lägen 255,00 US-Dollar Kursdifferenz. Man rechne sich dies einmal in Marktkapitalisierung aus. Bei einem Kurs von 400,00 US-Dollar läge die Marktkapitalisierung von NVIDIA bei 244,00 Mrd. US-Dollar, bei einem Kurs von 145,00 US-Dollar ergäbe dies 88,45 Mrd. US-Dollar. Man gewinne den Eindruck, dass die Kursziele hier fast ausgewürfelt würden. Das erinnere stark an die Börsenzeiten rund um die 2000er-Jahre. Die Aktie sei Monat für Monat, Jahr für Jahr durch Analysten, Finanzberichte und Social Media in den Himmel katapultiert worden. Jetzt hätten einige Große den Stecker gezogen und die Aktie falle wie ein Stein.