Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (21.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.In einem schwächelnden Gesamtmarkt müsse auch die Aktie von NVIDIA Federn lassen und habe am letzten Handelstag der Börsenwoche zuletzt bei einem Verlust von 1,2 Prozent auf 238,59 Dollar notiert. Langfristig orientierte NVIDIA-Investoren sollten angesichts des aktuellen Risk-Offs aber noch nicht die Flinte ins Korn werfen - denn die Wachstumstrends würden intakt bleiben.Während der NASDAQ 100 in dieser Woche erstmals seit dem Corona-Crash die 200-Tage-Linie unterschritten habe, notiere die Aktie von Nvidia zwar noch über der wichtigen Durchschnittslinie, doch charttechnisch sei das Bild alles andere als rosig.Die 100-Tage-Linie bei zuletzt 262,10 Dollar sei vergangenen Dienstag durchbrochen worden und das Chip-Papier sei unter die Horizontale bei 272 Dollar gefallen. In einem solchen Szenario habe "Der Aktionär" kurzfristig orientierten Anlegern zu Teilverkäufen geraten, da nun schnell das nächste Gap bei 238 Dollar in den Fokus rücken könnte.Investoren mit langem Anlagehorizont, sollten sich weniger auf die kurzfristigen Schwächen im Chart und vielmehr auf die intakten fundamentalen Trends verlassen. Hier stehe NVIDIA unverändert hervorragend da, wie die Aussagen der Finanzchefin Colette Kress im Rahmen der jährlichen "Needham Growth Conference" jüngst belegt hätten.Insbesondere im Grafikkartenmarkt sehe man laut Kress eine sehr starke Nachfrage nach GeForce-Karten, die noch immer das Angebot übertreffe. "Rekordverdächtig ist unter anderem die starke Nachfrage nach Videospielen. Wir sehen zum Beispiel einen Rekord an gleichzeitigen Nutzern auf Steam. Mit 28 Millionen gleichzeitigen Nutzern wurde dort mit Leichtigkeit ein früherer Rekord gebrochen", so die Finanzchefin.Zudem habe die NVIDIA-Managerin preisgegeben, dass mit den RTX-Karten nur 25 Prozent aller Kunden erreicht worden seien, obwohl eine Architekturen-Generation generell in der Lage sei, um die 50 Prozent der installierten Basis zu erreichen. Ein bullisher Hinweis darauf, wie gewaltig der Nachfrageüberhang sei.Im Grafikkarten-Kerngeschäft laufe es weiterhin hervorragend und auch in den anderen Segmenten stünden alle Zeichen auf Wachstum. In den kommenden zwölf Monaten werde von Analysten aber nur ein EPS-Wachstums von 19 Prozent sowie ein Umsatzwachstum von 18 Prozent erwartet. Eher konservativ anmutende Schätzungen angesichts der Größe des Nachfrageüberhangs und der Möglichkeit beim potenziellen 2022er-Refresh der Ampere-Architektur beziehungsweise der nächsten Generation die UPVs weiter anzuheben. Das lasse Platz für Überraschungen in den kommenden Quartalen, insbesondere wenn bei der Bewertung etwas Luft abgelassen worden sei. (Analyse vom 21.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link