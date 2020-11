NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

537,15 USD +0,05% (18.11.2020, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (19.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergman, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.NVIDIA habe mit den Zahlen für das vergangenen Quartal alle Erwartungen übertroffen. Dann sei es aber zu dem Analysten-Call gekommen und die Finanzchefin habe gesagt, dass der Chip-Bereich in der Sparte Daten-Center im laufenden Quartal nicht ganz so stark wachsen werde. Andere Bereiche seien sehr stark gewachsen und der Ausblick 2020 besser ausgefallen sei als von Analysten erwartet.Die NVIDIA-Aktie sei bei 537 USD aus dem Handel gegangen. Nachbörslich habe sie etwa 2% verloren. Sie bewege sich nach wie vor in einer engen Seitwärtsrange. Jetzt ist es bei der NVIDIA-Aktie abzuwarten, inwieweit die 500-USD-Marke hält, denn es könnte kurzfristig Druck kommen, so Thomas Bergman, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.11.2020)