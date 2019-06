Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst David Wong von Instinet:Laut einer Aktienanalyse bringt David Wong, Analyst bei Instinet, nach wie vor eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) zum Ausdruck.Anlässlich eines Treffens des Managements von NVIDIA Corp. mit japanischen Investoren sei wenig Neues zur kurzfristigen Geschäftsentwicklung gesagt worden.Nach zwei Quartalen mit einer Korrektur der Bestände komme der Gaming GPU-Markt wieder in die Gänge, so die Instinet-Analysten. Das Management rechne mit einer Normalisierung der Einnahmen im Gaming-Segments.Analyst David Wong ist der Ansicht, dass NVIDIA einen guten Überblick über die Bestände in den Vertriebskanälen habe. Insofern sei es positiv, wenn von einem Ende der Korrekturphase gesprochen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: