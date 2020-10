Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

472,20 EUR +0,18% (19.10.2020, 14:33)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

552,46 USD -1,13% (16.10.2020, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (19.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der US-Konzern gehe mit der Zeit. NVIDIA-Chef Jensen Huang habe jetzt per Videokonferenz mit dem Zoom-CEO über die Zukunft der Digitalisierung gesprochen. Besonders wichtig in diesen Tagen sei Technologie, um Krankheiten wie Corona zu besiegen. Nun seien im Rahmen der europäischen Innitiative EuroHPC gleich vier neue Supercomputer vorgestellt worden, die auf NVIDIA-GPUs und deren Künstliche-Intelligenz-Software basieren würden. Vier weitere Superrechner, die zu den 50 leistungsstärksten der Welt gehören würden, sollten im Laufe des Jahres folgen. Neben Covid-19-Simulationen würden die Supercomputer für die Vorhersage des Klimawandels oder des Designs von neuartigen Autos oder Flugzeugen eingesetzt.Wie berichtet, sei auch das Interesse im Privatkundensegment anhaltend hoch. Das IT-Fachportal Golem stelle eine "enorme Nachfrage" fest - Kunden würden bereits mehr für die NVIDIA-Grafikkarten bezahlen, um noch welche zu erhalten.Zwischenzeitlich sorge die Übernahme von Arm für weitere Fantasie. NVIDIA-Chef Huang sehe sich durch den Deal "fantastisch aufgestellt für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz."Auch wenn das 2021er-KGV mittlerweile bei hohen 50 liege, seien die Investmentstory und der charttechnische Aufwärtstrend intakt. Das Rating des "Aktionärs" für die NVIDIA-Aktie laute unverändert "kaufen", so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link