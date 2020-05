Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (18.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Was sei ein guter Indikator für Intelligenz? Geschwindigkeit und Output der Ideen. Gespräche mit den Erfindern der künstlichen Intelligenz (Long ShortTerm Memory) Prof. Schmidhuber oder Prof. Hochreiter würden sich anfühlen, als ob einem parallel zehn TV-Sender in zehnfacher Geschwindigkeit durchs Gehirn gejagt würden. Auch deren Rechner seien die schnellsten: Hochreiter seine Forscher würden bei KI-Berechnungen am liebsten auf NVIDIA setzen.Wieso habe jetzt NVIDIA-Chef Jen-Hsun Huang auf seiner Keynote aus dem Homeoffice erklärt: "Die besten Produkte über alle Bereiche des Machine Learnings hinweg hat NVIDIA". Huang selbst habe gestern für einen enormen Output und ein Feuerwerk an News gesorgt, darunter die Ankündigung, dass BMW seine Elektroautos der Zukunft in Roboterfabriken powered by NVIDIA baue. Weitere News: Nachdem Tesla vor einem Jahr einen Chip mit 144 TOPS (trillion operations per second) präsentiert habe, schlage NVIDIA zurück.Für ein richtiges Roboterauto brauche es Level 5, welches mit einem Chipgehirn arbeite, das beispiellose 2.000 TOPS erreiche - mehr als sechsmal so viel wie der bisherige NVIDIA-Chip. Auch Sprachroboter in Callcentern würden Anrufern mittlerweile in Millisekunden antworten. Ihr Wissen und ihre Intelligenz ströme aus der Cloud, generiert von NVIDIA-Superchips. Wie dem D6X A100, der 150 Serverrechner im Wert von über einer Million Dollar ersetze - aber nur 200.000 Dollar koste.NVIDIA sei letzte Woche erneut im "Aktionär" vorgestellt worden. Zudem sei die Aktie ins Depot 2030 des "Aktionär" Hot Stock Report gekauft worden. NVIDIA habe seitdem deutlich zugelegt - auch weil Analysten ihre Kursziele hochschrauben würden. Jetzt habe BMO das das Kursziel von 285 Dollar auf 425 Dollar angehoben, weil NVIDIA für die Daten-Revolution "einzigartig positioniert" sei.Auch Computermodelle, die die Geschwindigkeit des Corona-Ausbruchs vorhersagen würden, seien gefragt. Und das Hauptgeschäft von NVIDIA boome: Gaming, das rund 50 Prozent der Umsätze ausmache. Verizon zufolge hätten US-Teens während der Ausgangsbeschränkungen in der Spitze 75 Prozent mehr als normal gespielt. Die Zahlen und die Quartalszahlen am 21. Mai dürften gut werden, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.