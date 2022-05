Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

178,20 EUR +1,75% (30.05.2022, 16:45)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

188,11 USD +5,38% (27.05.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (30.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Für die NVIDIA-Aktie laufe es wieder besser. Die zuletzt eingesetzte Gegenbewegung werde am heutigen Montag fortgeführt, auch wenn die US-Börsen geschlossen bleiben würden. In Frankfurt werde die NVIDA-Aktie mit einem Aufschlag von fast 2% gehandelt. Weil sich das Chartbild immer weiter aufhelle, werde es Zeit für Anleger, sich auf die Lauer zu legen.Bei der NVIDIA-Aktie habe eine beachtliche Gegenbewegung eingesetzt. Ausgehend von der 160-USD-Marke habe sie sich in der vergangenen Woche ihren Weg zurück an die 190-USD-Marke gekämpft. Das ergebe ein Plus von knapp 20% in nur drei Handelstagen. Allerdings sei die Entwicklung noch mit etwas Vorsicht zu genießen. Bereits im Januar und im März sei es zu starken Gegenbewegungen gekommen, die sich aber als nicht nachhaltig erwiesen hätten. Wichtig wäre deshalb, dass der Kurs noch über die Widerstandszone zwischen 204 und 212 USD klettere.Das Chartbild der NVIDIA-Aktie habe sich durch den Rebound der letzten Tage deutlich aufgehellt. Interessierte könnten den Titel ganz oben auf die Watchlist setzen und die Bestätigung des Trends abwarten, ehe sie einsteigen würden, so Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link