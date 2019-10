Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

163,00 EUR -0,29% (10.10.2019, 13:56)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

163,28 EUR -0,84% (10.10.2019, 14:19)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

180,71 USD +1,96% (09.10.2019, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (10.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Wenn langfristig orientierte Anleger nach Wachstumsaktien aus dem Tech-Sektor suchen würden, kämen sie an NVIDIA nicht vorbei. Denn kaum eine Tech-Aktie habe in den vergangenen Jahren so gut performt wie NVIDIA.Es gebe mehrere Gründe weshalb "Der Aktionär" davon ausgehe, dass die NVIDIA-Aktie weiter steigen werde. Zum ersten sei der US-Konzern auf dem GPU-Markt hervorragend aufgestellt. Der Grafikchip-Hersteller sei gleich auf vier Wachstumsmärkten aktiv, die alle in Zukunft zweistellige Wachstumsraten aufzeigen würden. Zum zweiten gelinge es NVIDIA, die hervorragende Marktstellung und das rasante Umsatzwachstum zu barer Münze zu machen. Der Chipentwickler sei nicht nur hochprofitabel, sondern könne die Gewinnmargen konsequent steigern. Zum dritten sei die NVIDIA-Aktie nach dem aktuellen Rücksetzer günstiger geworden. Mit einem 20er-KGV von aktuell 35 sei die Bewertung deutlich attraktiver als das KGV 57, dass noch vor zwei Jahren für die Aktie bezahlt worden sei. Auch andere Kennzahlen wie KUV oder EV/EBITDA seien heute weniger aufgebläht.Sicherlich spiegele das niedrigere Bewertungsniveau aber auch die Risiken im Handelsstreit wieder. Würden sich die USA und China weiter annähern - kein Problem. Eskaliere der Streit weiter, könnten insbesondere die Lieferketten auf NVIDIAs größtem Endmarkt PCs in Mitleidenschaft gezogen werden, da sich auch die großen taiwanesischen OEMs wie Acer oder Gigabyte auf günstige Produktionsstätten in China verlassen würden, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: