Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

160,19 USD +0,38% (16.05.2019, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (17.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von eToro:Dennis Austinat, Head of Germany, Austria and Switzerland bei eToro, kommentiert die Geschäftszahlen des Technologieunternehmens NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) für das erste Quartal:Es sei kein Geheimnis, dass sich NVIDIA in den vergangenen acht Monaten von einer Erfolgsgeschichte zum Problemfall entwickelt habe: Heute liege der Kurs der NVIDIA-Aktie etwa 40 Prozent unter dem Höchststand vom vergangenen Oktober. Die Auswirkungen des "Krypto-Winters" auf die Nachfrage nach Grafikprozessoren (GPUs) sei drastisch gewesen. Austinat würde dennoch nicht sagen, dass dies für Investoren schon "Game Over" bedeuten müsse.Wenn der jüngste Aufschwung der Krypto-Kurse anhalte, könnte auch die Nachfrage nach GPUs wieder deutlich ansteigen. Vielen Investoren würden auch die Zukunfts-Projekte des Unternehmens zu autonomen Autos und künstlicher Intelligenz gefallen. Kurzfristig dürfte, wie bei jeder Technologieaktie im Moment, die größte Frage allerdings immer noch die nach den Auswirkungen des Handelskrieges zwischen China und den USA sein. (Analyse vom 16.05.2019)Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:144,04 Euro +0,52% (16.05.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:146,58 Euro +2,25% (17.05.2019, 09:03)