Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

146,78 Euro +1,90% (17.05.2019, 10:04)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

146,22 Euro +2,28% (17.05.2019, 10:19)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

160,19 USD (16.05.2019)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (17.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA habe sowohl mit den Zahlen zum ersten Quartal als auch mit der Prognose die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktie sei daraufhin nachbörslich nach oben geschossen - doch die Freude habe nicht lange gewährt. Zwei enttäuschende Kommentare der Unternehmensführung hätten die Kursgewinne zunichte gemacht.NVIDIA habe im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen können. Der Chip-Hersteller habe einen Umsatz von 2,22 Milliarden Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,88 Dollar geliefert. Analysten hätten mit einem Umsatz von 2,20 Milliarden Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,81 Dollar gerechnet.Der Umsatz sei damit satte 31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gefallen. Laut Unternehmensführung hätten zum einen rund 289 Millionen Dollar an Grafikkarten-Erlösen für Krypto-Miner, was sich auch auf dem Sekundär-Markt für Gamer bemerkbar gemacht habe, zum anderen schwächelten die Umsätze im Data-Center gefehlt.Für das zweite Quartal solle sich die Situation jedoch bessern. Die Unternehmensführung stelle einen Umsatz von 2,55 Milliarden Dollar, plus minus zwei Prozent, in Aussicht - womit die Umsätze nur noch 18 Prozent sinken dürften. Zudem liege die Prognose leicht über den Erwartungen der Analysten.Die NVIDIA-Aktie habe auf die übertroffenen Erwartungen mit einem nachbörslichen Kursanstieg von über sieben Prozent reagiert - alles habe nach einem klassischen "beat and raise" ausgesehen."Die Investitionspause auf dem weltweiten Data-Center-Markt dürfte auch im zweiten Quartal anhalten." Wegen der wirtschaftlichen Unsicherheiten hätten viele Firmen ihre Investitionen verschoben."Die CPU-Knappheit dürfte, auch wenn sie sich langsam verbessert, Einfluss auf unser Laptop-Business haben." Das seien die Auswirkungen von Intels Problemen mit der 10nm-Fertigung. Das Gaming-Laptop-Geschäft sei für NVIDIA ein stark wachsender Grafikkarten-Markt.Zudem habe die Unternehmensführung keine Prognose für das Gesamtjahr abgegeben.Der Ausblick hinterlasse ein gemischtes Gefühl. Während sich das Gaming-Segment gegen Ende des zweiten Quartals wieder normalisieren sollte, bleibe unklar, wie es im Data-Center-Segment weitergehe. Die pausierten Investitionen würden NVIDIAs Konkurrenten Zeit geben, den Performance-Vorsprung einzuholen.Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt investierten Anlegern dabeizubleiben. Neueinsteiger sollten abwarten, bis der Chip-Sektor eine Erholung signalisiere. (Analyse vom 17.05.2019)