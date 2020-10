Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

432,15 EUR -4,59% (28.10.2020, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

505,08 USD -5,75% (28.10.2020, 21:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (28.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die NVIDIA-Aktie habe Anfang September ein Allzeithoch bei 589 USD markiert. Am Mittwoch sei das Papier des US-Konzerns aber im Soge des taumelnden Gesamtmarkts gehörig unter Druck geraten. Der Titel habe die wichtige 50-Tage-Linie, die bei 524,46 USD verlaufe, unterschritten. Damit sei die NVIDIA-Aktie charttechisch de facto angeschlagen. Die Abwärtsbewegung könnte sich nun bis in den Bereich von 470 USD fortsetzen. Damit sich das Chartbild wieder aufhelle, müsste das Papier über das Mittwoch-Hoch bei 546,34 USD ausbrechen. Dann rücke wieder das Allzeithoch ins Blickfeld.Auch wenn es charttechnisch im Moment nicht gut aussehe - langfristig bleibe die NVIDIA-Aktie in jedem Fall aussichtsreich. Investierte Anleger sollten unbedingt an Bord bleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: