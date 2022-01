Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

204,45 EUR -0,73% (24.01.2022, 10:59)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

233,74 USD -3,21% (21.01.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (24.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der Chip-Riese befinde sich weiterhin im Korrektur-Modus. Wegen der andauernden Schwäche des Gesamtmarktes könnte sich der Abverkauf bei der NVIDIA-Aktie noch etwas fortsetzen. Auch wenn die Wachstumsperspektiven top bleiben würden, habe sich das Chartbild weiter eingetrübt.Der US-Titel habe seit seinem Rekordhoch bereits knapp 33 Prozent abgegeben und sei unter die 50- und 100-Tage-Linien gefallen. Nun würden zwei wichtige Supports in den Vordergrund rücken: Das September-Hoch bei 229,86 Dollar und der GD200 bei 220,36 Dollar.Gelinge es den Bären, auch diese wichtigen Marken zu überschreiten, dann wäre die 200-Dollar-Marke die nächste Verteidigungszone der Bullen. Und aufgepasst: In diesem Bereich könnte es auch zu einer stärkeren Gegenbewegung kommen. Nach oben wäre die Rückeroberung der 250-Dollar-Marke und des GD100 bei 262,16 Dollar wichtig.Aus fundamentaler Sicht sei die Korrektur noch im gesunden Bereich. NVIDIA sei ein sehr profitables und eher moderat verschuldetes Unternehmen. Die Nettomarge solle in diesem und nächstem Geschäftsjahr bei 42 Prozent liegen, die Nettoschulden würden sich derzeit auf 3,84 Mrd. Dollar belaufen. Dennoch sei der Wert mit einem KGV von 54 und KUV von 21,9 nach wie vor teuer.Anleger warten die Konsolidierung ab und setzen die NVIDIA-Aktie vorerst auf ihre Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link