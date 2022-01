Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (20.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Es zweifele wohl niemand mehr, dass der US-Konzern dank der Geschäfte rund um Grafikkarten, Data-Center und Automotive attraktives Langfristpotenzial aufweise. Besonders spannend sei dabei der Automotive-Bereich. Denn hier habe NVIDIA im vergangenen Geschäftsjahr nur 536 Mio. USD und damit nur rund 3% seines Gesamterlöses erlöst, rechne aber mit einer Pipeline von 8 Mrd. USD, die schon im laufenden Jahr angezapft werden solle.Im Automotive-Bereich habe sich NVIDIA anfangs insbesondere auf die Zusammenarbeit mit den Herstellern im Bereich Infotainment konzentriert. Seit über fünf Jahren entwickele der US-Konzern aber auch Angebote im Bereich des Autonomen Fahrens. Spannend sei hier z.B. die Komplettplattform "DRIVE Hyperion 8", welche nicht nur die Referenz dafür sei, wie NVIDIAs Computing-Plattform DRIVE mit den Sensoren und der Fahrzeugsteuerung am besten zusammenarbeite, sondern auch zahlreiche auf diese Hardwarekombination abgestimmte Softwarepakete umfasse.Aber auch für die digitalisierte Kartenerstellung, dem sogenannten Mapping, habe NVIDIA das passende Produkt parat und mit DRIVE Concierge bietet der US-Konzern sogar einen Smart-Assistant an, der die Steuerung des Fahrzeugs und seiner Funktionen via Spracheingabe ermögliche.Nicht zuletzt dank dem Autonomen Fahren schlummere im Automotive-Bereich reichlich Wachstumspotenzial. NVIDIA selbst habe die Design-Win-Pipeline auf 8 Mrd. USD bis zum Jahr 2027 beziffert. Kunden seien dabei nicht nur etablierte Autobauer wie Volvo, sondern auch neue Elektroauto-Firmen wie XPeng oder Robotaxi-Anbieter wie DiDi Global.Für langfristige Anleger sei das Automotive-Potenzial ein Grund, der die höhere Bewertung von der NVIDIA-Aktie rechtfertige. Und das sei nicht das einzige Segment in dem das Unternehmen massiv zulegen werde. Der Aktionär bleibe NVIDIA long, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.