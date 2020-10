Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (05.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) weiterhin zu kaufen.Ob Chips für Roboterautos, KI-Berechnungen oder schnelles Gaming: NVIDIA treffe weiterhin den Nerv der Zeit. Auch die neuen Grafikkarten würden reißenden Absatz finden. Das IT-Fachportal Golem stelle nun eine "enorme Nachfrage" fest - Kunden würden bereits mehr für die NVIDIA-Produkte bezahlen, um noch welche zu erhalten.Ein Beispiel: Die zuvor für 740 Euro angebotene Geforce RTX 3080 10 GB XLR8 Gaming epix-x würde jetzt 900 Euro kosten. Egal wohin man blicke: Die Shops Alternate, Caseking, Cyberport, Computeruniverse und Notebooksbilliger würden derzeit höhere Preise erzielen. Der Grund sei für die Fachpresse klar: "Die Grafikkarten aus NVIDIAs Ampere-Serie sind beliebt und auch Wochen nach dem Launch noch immer kaum erhältlich."Auch die Aktie bleibe gefragt - der eingezeichnete Aufwärtstrend sei voll intakt. Im Mai sie NVIDIA im "Aktionär" Top-Tipp-Spekulativ ("Parallel-Power-Pur"). Zwischenzeitlich sorge die Übernahme von Arm für weitere Fantasie. NVIDIA-Chef Jensen Huang sehe sich durch den Deal "fantastisch aufgestellt für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz." Huang wolle in den nächsten Jahren Milliarden und Billionen von intelligenten Geräten verbinden. "In Verbindung mit der Künstlichen Intelligenz wird dieses Internet tausend Mal größer als das heutige Internet der Menschen."NVIDIA befindet sich seit dem Jahr 2015 auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" Hot Stock Report - das bisherige Kursplus beträgt 2.000 Prozent und das aktuelle Rating weiter "kaufen.", so Florian Söllner. (Analyse vom 05.10.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.