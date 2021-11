Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (10.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Aufregende Zeiten: Einerseits sehe man enorme Kursanstiege bei NVIDIA, Tesla oder dem Bitcoin - und andererseits die Entstehung neuer (Meta-)welten und Märkte. Nun habe der NVIDIA-Chef in seiner Keynote auf die Chancen des Omniverse hingewiesen.Er habe in seiner Rede den sprunghaften Anstieg der KI-Simulationen dank neuer Hardware und verbesserter Software erklärt, was sich potenziere. Mit Deep Learning entwickelte Software könne etwa "1.000 bis 10.000 Mal" schneller Vorhersagen berechnen als händisch programmierte.Im Zuge der Vorstellung neuer Simulationen für die Entwicklung von Medikamenten oder der Vorhersage des Klimawandels habe er auf die "Vertausendfachung der Simulations-Performance" verwiesen. Ein erster simulierter Quantencomputer sei "Google Cirq" - dessen bereits beeindruckende Simulation NVIDIA künftig noch um den Faktor 80 beschleunigen wolle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: