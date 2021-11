Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

285,30 EUR +2,68% (29.11.2021, 10:15)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

315,03 USD -3,58% (26.11.2021, 19:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (29.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Erst die Kursgewinne nach starken Quartalszahlen, dann die Metaverse-Rally - seit Anfang November sei die NVIDIA-Aktie rund 22 Prozent nach oben geklettert. Auf diesen rasanten Aufwärtstrend hätten die Analysten mittlerweile reagiert.Vor über einer Woche habe "Der Aktionär" berichtet, dass der Analystenkonsens mit einem durchschnittlichen Zielkurs von 325 Dollar kaum Potenzial für die Aktie von NVIDIA sehe. Doch mittlerweile hätten einige Experten nachgelegt.So hätten beispielsweise vergangenen Freitag die Analysten von First Shanghai die NVIDIA-Aktie zum Kauf empfohlen und ein Kursziel von 380 Dollar ausgerufen. Auch die Experten von Wells Fargo hätten jüngst das Kursziel auf 370 Dollar kräftig nach oben geschraubt.In der vergangenen Woche hätten sich zudem die Analysten der Bank of America zu den Aktien von NVIDIA geäußert. Sie würden erwarten, dass das Angebot aufgrund der anhaltend robusten Nachfrage im kompletten ersten Halbjahr 2022 knapp bleiben dürfte. Der Chip-Konzern könne daher die Preismacht bei GPUs voll ausspielen, was die BofA-Analysten dazu gebracht habe, ihre Erwartungen an die GPU-Umsätze beinahe zu verdoppeln.Die Analysten sähen wieder etwas mehr Potenzial bei der NVIDIA-Aktie. Das Chip-Papier habe sich jedoch längst von den Expertenmeinungen gelöst - viel entscheidender werde das künftige Wachstum und die Frage, ob NVIDIA die Erwartungen rund um Data-Center, KI und das Metaverse erfüllen könne."Der Aktionär" glaubt daran: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 29.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.