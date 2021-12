Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

263,20 EUR +0,55% (27.12.2021, 14:23)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

296,40 USD +0,82% (23.12.2021, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (27.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Trotz einer beeindruckenden Performance von 126% seit Jahresbeginn würden viele Experten in der NVIDIA-Aktie auch 2022 einen potenziellen Outperformer sehen. Um das zu erreichen, müsse das Papier des US-Konzerns jedoch zuerst seine Konsolidierungsphase abschließen.Im November sei es mit der NVIDIA-Aktie nach der GTC-Konferenz und den besser als erwarteten Quartalszahlen kräftig nach oben gegangen. Mit einem für Wachstumsaktien schwachen Gesamtmarkt im Dezember habe allerdings eine Konsolidierungsbewegung eingesetzt. In der Spitze habe der Titel im letzten Monat des Jahres sogar rund 18,3% verloren.Die aktuell laufende Konsolidierung sei jedoch kein Grund zur Panik. Denn charttechnisch bleibe der langfristige Aufwärtstrend der NVIDIA-Aktie intakt. In den vergangenen Tagen habe zudem die 50-Tage-Linie bei aktuell 286 USD den Chart gestützt und habe ein Fortlaufen des kurzfristigen Abwärtstrends verhindert.Gelinge auf dem aktuellen Kursniveau eine Stabilisierung, rücke schnell wieder die 300-USD-Marke in den Fokus. Dass die NVIDIA-Aktie genügend Kraft für ein neues Aufwärtsmomentum gesammelt habe, zeige auch der Relative-Stärke-Indikator, der aktuell bei 50% notiere und damit deutlich vom überkauften Niveau Anfang Dezember zurückgekommen sei. Nach unten sichere die Horizontale an der unteren Kante des November-Gaps bei 270 USD sowie die 100-Tage-Linie bei 250 USD ab.Auch "Der Aktionär" bleibe von der NVIDIA-Aktie überzeugt und erwarte ein baldiges Ende der Konsolidierungsphase. Dafür spreche aktuell nicht nur die Charttechnik, sondern die unverändert positiven Wachstumsaussichten des Halbleiterkonzerns, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.