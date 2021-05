Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Kurz vor Handelseröffnung habe es am Freitag einen kräftigen Kursschub für die NVIDIA-Aktie gegeben. Denn der Chip-Konzern habe angekündigt, einen Aktiensplit in Form einer Stockdividende auszuführen.Was der US-Konzern da angekündigt habe ("split in form of a stock dividend"), sei in seiner Wirkung mit einem klassischen Aktiensplit zu vergleichen. Für jede aktuell ausstehende NVIDIA-Aktie würden nach der Kapitalmaßnahme vier NVIDIA-Aktien existieren, vorausgesetzt die Hauptversammlung stimme im Juni zu. Die Anzahl der Aktien werde also erhöht.Bei einer Stockdividende würden allerdings zusätzliche Aktien ausgeben, während bei einem Aktiensplit die Aktien eingezogen und durch Papiere mit einem geringeren Nennwert ersetzt würden. Es gebe also den klassischen record-date, zu dem sich die Aktie im Depot befinden müsse. Im aktuellen Fall von NVIDIA wäre dies der 21.Juni.Doch keine Angst, diese Ausgabe von Gratisaktien sei steuerlich nicht wie eine Dividendenzahlung zu behandeln. Während bei Dividenden die Abgeltungssteuer oder Quellensteuer anfallen würden, würden die neuen Aktien so behandelt, als wären sie gemeinsam mit den alten Aktien gekauft worden.In Zeiten, in denen Teilaktien bei vielen Brokern handelbar seien, sei diese Begründung allerdings sehr fragwürdig. Wohl eher dürfte es sich um eine klassische "self-fulfilling-prophecy" handeln, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2021)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.