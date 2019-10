Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von NVIDIA gebe wieder Gas und teste entscheidende Chartmarken. Grund für den erneuten Kursschub zu Wochenbeginn sei eine positive Studie der RBC gewesen.Über drei Prozent habe die NVIDIA-Aktie am Montag zugelegt, nachdem Analysten der RBC ihr Kursziel von 190 auf 217 Dollar angehoben hätten. NVIDIA "wird in den nächsten sechs Monaten am besten performen", so Analyst Mitch Steves. Er sehe beim Data-Center, beim Gaming und im Automotive-Bereich gleich drei Wachstumsmärkte, die NVIDIAs positive Geschäftsentwicklung weiter vorantreiben könnten.Besonders gute Aussichten mache der RBC-Analyst bei Grafikprozessoren für Data-Center aus. Hier erwarte er in Kürze sogar eine Verdopplung der Umsätze. Danach solle es im hohen zweistelligen Bereich weitergehen. Die Übernahme von Mellanox für 6,9 Milliarden Dollar sollte die Data-Center-Umsätze zusätzlich antreiben.Doch es würden auch Risiken bleiben, wie Steves betone. AMD habe gezeigt, dass man auch mit größeren Konkurrenten mithalten könne. Zudem sehe er Unsicherheiten durch den Handelskonflikt zwischen China und den USA.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" bleibt weiterhin bullish für NVIDIA und belässt das Kursziel auf 200,00 Euro. Der Stopp sollte bei 120 Euro platziert werden. (Analyse vom 08.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.