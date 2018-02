Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(12.02.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse des Analysten Blayne Curtis von Barclays:Aktienanalyst Blayne Curtis vom Investmenthaus Barclays empfiehlt Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin eine Gleichgewichtung der Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).NVIDIA Corp. habe erneut sehr starke Quartalszahlen abgeliefert. Im Datacenter-Segment sei trotz der hohen Erwartungshaltung eine positive Überraschung gelungen. Da Volta im Hinblick auf die Durchdringung der Kundenbasis noch am Anfang stehe sei mit einem anhaltenden Wachstum zu rechnen. Auch das Gaming-Segment habe sich in starker Verfassung präsentiert.Die Guidance für das März-Quartal sei überdurchschnittlich gut. Die Barclays-Analysten gehen von weiter steigenden Margen aus, da sich der Geschäftsmix in Richtung profitablerer Produkte verschiebe.Analyst Blayne Curtis rechnet im weiteren Jahresverlauf mit positiven Katalysatoren für den Aktienkurs,Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: