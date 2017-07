Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

134,44 Euro +0,86% (28.06.2017, 22:25)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 151,75 +3,53% (28.06.2017, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (29.06.2017/ac/a/n)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) charttechnisch unter die Lupe.Seit Ende 2008 habe die NVIDIA-Aktie eine bemerkenswerte Rally auf das Börsenparkett gelegt, in deren Verlauf der Technologietitel von unter 6 USD auf knapp 170 USD habe zulegen können. Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo drohe nun allerdings die Ausprägung eines sog. shooting stars.Dieses negative Candlestickmuster würde das sich wandelnde Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären eindrucksvoll dokumentieren, zumal im Wochenbereich bereits das äquivalente Kursmuster zu Buche stehe. Bei Notierungen unterhalb der Marke von 142,11 USD wären beide Candlestickformationen negativ nach unten aufgelöst, so dass Anleger dieses Level als Sell-Trigger heranziehen könnten. Interessant sei dabei, dass bei einer negativen Weichenstellung im Tageschart zudem ein kleines Doppeltopp vervollständigt wäre.Zur Vorsicht würden auch die quantitativen Indikatoren mahnen. Während RSI und MACD auf monatlicher Basis massiv überhitzt seien, weise ersterer sowohl im Tages- als auch im Wochenbereich negative Divergenzen aus. Im Fall einer negativen Weichenstellung definiere das Tief vom 18. Mai bei 127,05 USD ein erstes Korrekturziel, ehe die alten Hochs bei rund 120 USD wieder auf die Agenda rücken würden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.06.2017)Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:134,55 Euro +2,44% (28.06.2017, 09:06)