Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

181,41 Euro +0,83% (29.03.2018, 16:22)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

223,66 USD +1,04% (29.03.2018, 16:24)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(29.03.2018/ac/a/n)

Atlanta (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst William Stein von SunTrust Robinson Humphrey:Aktienanalyst William Stein von SunTrust Robinson Humphrey empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) weiterhin zu kaufen.Die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey halten die jüngsten Kursverluste bei NVIDIA Corp. infolge von Bedenken wegen der Entwicklung selbstfahrender Autors für überzogen.Die GTC 2018-Präsentation habe zu einer Stärkung des Vertrauens in das rasche Wachstum und die große Marktmöglichkeit beigetragen. Analyst William Stein schätzt den gesamten adressierbaren Markt für autonomes Fahren in 2035 auf 60 Mrd. USD. Der Bereich Data Center dürfte bis 2023 ein Potenzial von 50 Mrd. USD haben.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey unverändert mit "buy" ein und halten am Kursziel von 305,00 USD fest.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:180,91 Euro +1,64% (29.03.2018, 16:07)