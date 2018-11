Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

124,2799 EUR -8,53% (20.11.2018, 11:52)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

122,40 EUR -3,24% (20.11.2018, 12:08)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

144,70 USD (19.11.2018)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (20.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der boomende Krypto-Markt habe NVIDIA neues Wachstumspotenzial geliefert. Mit dem Platzen der Blase bei den Kryptowährungen fliege jedoch dem Unternehmen jetzt der Mining-Markt und damit auch die Nachfrage nach Grafikkarten um die Ohren. Die aktuellen Kursverluste von Bitcoin und Co. würden dabei nicht weiter helfen - eine Besserung sei vorerst nicht in Sicht.Ähnlich wie Gold würden auch Kryptowährungen geschürft. Bitcoin und Co entstünden in einem Vorgang, der sich Krypto-Mining (vom Engl. to mine = schürfen) nenne. Mithilfe von Computern werde ein verschlüsselter Algorithmus, der eine Transaktion innerhalb der Blockchain bestätige, errechnet - die Belohnung für diese Rechenleistung sei eine gewisse Menge an Kryptowährung.Schon mithilfe eines normalen Computerprozessors könnten Kryptowährungen gewonnen werden. Das wäre aber ähnlich effektiv, wie mit einem Hammer auf eine Goldader zu schlagen: Nur mit Glück breche ein Goldnugget heraus - mit einer Spitzhacke gehe es wesentlich besser. Auch beim Krypto-Mining müsse Spezialwerkzeug her. Effektivere Ergebnisse pro verbrauchtem Watt Strom würden Grafikprozessoren (GPU) versprechen.Die Goldgräberstimmung bei Bitcoin und Co habe erst für eine Knappheit an GPUs gesorgt. Nach dem Crash seit vergangenem Dezember sei NVIDIA, das die Produktion wegen der neuen Nachfrage erhöht habe, auf zusätzlichem Inventar sitzen geblieben. Eine Erholung des neuen Absatzmarktes, der stark zur hohen Bewertung von NVIDIA beigetragen habe, sei jetzt wenig wahrscheinlich.Das Gaming-Geschäft halte sich stabil und die Data-Center-Story rund um Big Data, KI oder Autonomes Fahren bleibe intakt. Die Krypto-Story sei jedoch dahin. Nicht nur NVIDIA bekomme das zu spüren - auch beim Konkurrenten AMD sei die Luft raus. Der eng gezogene Stopp des "Aktionär" bei 160,00 Euro sei erreicht.Die Position wird verkauft - die NVIDIA-Aktie kommt nun auf die Watchlist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link