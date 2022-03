Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

NVIDIA-Aktie

(USD) Rating

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 245,00 Neutral Goldman Sachs Toshiya Hari 07.03.2022 345,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 17.02.2022 350,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 17.02.2022 400,00 Buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 17.02.2022 - Hold Summit Insights Group KinNgai Chan 17.02.2022



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

201,60 EUR -4,02% (07.03.2022, 16:36)



XETRA-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

202,40 EUR -3,13% (07.03.2022, 16:21)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

220,215 USD -3,99% (07.03.2022, 16:22)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (07.03.2022/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 400,00 oder 245,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. hat am 16. Februar die Zahlen für das 4. Quartal 2022 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 16. Februar zu entnehmen ist, treibe der Bedarf an Chips für künstliche Intelligenz und Grafikkarten das Geschäft des Halbleiter-Spezialisten auf Rekordhöhe. Der Umsatz sei im Ende Januar abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal um 53 Prozent auf gut 7,6 Milliarden Dollar (6,7 Mrd. Euro) gestiegen. Unterm Strich sei der Gewinn mit drei Milliarden Dollar sogar etwas mehr als doppelt so hoch gewesen wie im Vorjahresquartal.Für das laufende Vierteljahr habe NVIDIA einen weiteren Umsatzanstieg auf 8,1 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt - während die Analysten eher mit rund 7,3 Milliarden Dollar gerechnet hätten. Das Quartalsergebnis werde nach dem Scheitern des Kaufs des Chipdesigners Arm aber von einer Zahlung in Höhe von 1,36 Milliarden Dollar belastet. Es sei der Vorschuss, den der Arm-Eigentümer, der japanische Technologiekonzern Softbank, behalten dürfe.Im Gaming-Bereich sei der NVIDIA-Umsatz mit Grafikkarten im vergangenen Quartal um 37 Prozent auf 3,42 Milliarden Dollar gestiegen. Das Geschäft mit Rechenzentren sei nach einem Sprung von 72 Prozent auf 3,26 Milliarden Dollar fast genauso groß.NVIDIAs Chips und Software würden für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen eingesetzt. So nutze zum Beispiel der Facebook-Konzern Meta NVIDIA-Systeme bei seinem neuen Supercomputer.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, hat Hans Mosesmann, Analyst von Rosenblatt Securities, mit 400 USD das höchste Kursziel genannt. Die Aktie wurde am 17. Februar mit dem Rating "buy" bewertet.Zurückhaltender ist Toshiya Hari, Analyst von Goldman Sachs, der am 7. März die Coverage für die Aktie von NVIDIA mit dem Rating "neutral" und dem Kursziel von 245 USD wieder aufgenommen hat.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?