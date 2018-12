Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

44,52 EUR -0,98% (20.12.2018, 11:25)



ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (20.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group: In Ungnade gefallen - AktienanalyseDas kurze Aufbäumen der NORMA-Aktie (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ) nach ordentlichen Umsatzzahlen zum dritten Quartal hat sich als Strohfeuer entpuppt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Schuld daran seien in erster Linie die Analysten. Sie würden zunehmend skeptischer für den MDAX-Wert. Besonders hart sei Sociéte Générale-Analyst Sebastian Ubert mit dem Spezialisten für Verbindungstechnik ins Gericht gegangen. Er habe seine fundamentale Einschätzung gleich um zwei Anlagestufen von "kaufen" auf "verkaufen" gesenkt und gleichzeitig sein Kursziel von bisher 71 auf 35 Euro halbiert. Als Grund habe Ubert unter anderem das sich abschwächende konjunkturelle Umfeld angeführt. Angesichts dessen dürfte es dem Unternehmen immer schwerer fallen, die bereinigte operative Gewinnmarge (EBITA) wieder auf einen Zielwert von 17 Prozent zu bekommen, so Ubert.Ähnlich negativ habe sich sein Kollege Kai Müller von Merrill Lynch geäußert. Angesichts der erwarteten, sich abschwächenden Entwicklung in Schlüsselmärkten wie US LKW und dem weltweiten Automarkt rechne er mit einem deutlichen Rückgang beim organischen Wachstum in den Jahren 2019/20. Das sowie höhere Rohstoffpreise dürften das Aufwärtspotenzial der Margen begrenzen, so Müller. Er habe daher die Aktie von "neutral" auf "underperform" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 43 Euro gesenkt. Aus technischer Aktie habe die Aktie damit schwer Schlagseite. Denn nachdem der Abwärtsschub im Oktober noch von der Unterstützung um 45 Euro aufgefangen worden sei, sei zuletzt auch dieses Niveau unterschritten worden. Auf der Suche nach der nächsten wichtigen Unterstützung wird man nun erst wieder bei 36 Euro fündig, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 50/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:44,22 EUR -1,73% (20.12.2018, 11:51)